На 95-м году жизни скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Об этом со ссылкой на его приближенных сообщила газета Le Figaro. Семья политика сообщила, что он умер от последствий COVID-19, говорится в аккаунте AFP в Twitter.

По данным Le Figaro, в ноябре 2019 года д'Эстен был госпитализирован с сердечной недостаточностью. В сентябре этого года экс-президента госпитализировали с инфекцией легких.

Как отмечает Русская служба BBC, Жискар д'Эстен прожил дольше всех из двадцати президентов Французской Республики: 94 года. Он же провел больше всех времени в отставке: 39 лет. Он был последним мировым лидером - участником Второй мировой войны и последним из депутатов парламентов шести европейских стран, ратифицировавших в 1957 году Римский договор, положивший начало созданию ЕС.

Валери Жискар д' Эстен родился 2 февраля 1926 года в германском Кобленце: отец будущего президента занимал пост в администрации Рейнской области, и после командировки в Германию работал генеральным инспектором министерства финансов. Мать Жискар д'Эстена была дочерью сенатора.

После высадки союзников в Нормандии в 1944 году 18-летний юноша немедленно вступил добровольцем в армию де Голля, участвовал в освобождении Парижа, был награжден французскими и американскими медалями. После войны он учился в двух престижнейших вузах - Национальной политехнической школе и Национальной школе администрации. В 29 лет д' Эстен стал депутатом Национального собрания, а в 36 лет - самым молодым в истории Франции министром финансов и занимал этот пост в общей сложности девять лет при президентах де Голле и Помпиду.

В 1974 году он стал президентом Франции, обойдя на выборах социалиста Франсуа Миттерана меньше, чем на один процент голосов. Президентство Жискар д'Эстена (1974-1981) ознаменовалось масштабным строительством скоростных железных дорог и атомных электростанций, ростом уровня жизни и снижением избирательного возраста до 18 лет, а также углублением евроатлантической интеграции.

В 1979 году по инициативе Жискар д'Эстена и канцлера ФРГ Гельмута Шмидта прошли первые прямые выборы в Европейский парламент и была введена расчетная единица экю - предтеча евро. В 1975 году Жискар д'Эстен организовал в Рамбуйе под Парижем первую встречу лидеров семи ведущих индустриальных демократий (G7).

В 2001 году, через 20 лет после ухода из большой политики, лидеры ЕС попросили его возглавить разработку конституции единой Европы. Французские избиратели не утвердили проект на референдуме, но в 2009 году он все-таки воплотился в жизнь под именем Лиссабонского договора. Жискар д' Эстен был награжден золотой медалью фонда Жана Монне, премиями Карла Великого и де Голля - Аденауэра.

В последние годы жизни Жискар д'Эстен ратовал за "двухуровневую" Европу с ядром в виде девяти государств, созревших для более глубокой интеграции, и выступал за Брекзит, заявляя, что Британия всегда "отстранялась от большей части европейской политики". В Советский Союз и Россию он приезжал больше десяти раз, в последний - на 200-летие Бородинской битвы по приглашению Владимира Путина.

Он достаточно уклончиво высказывался о присоединении Крыма, заявляя, что полуостров исторически не был украинским, и что "отношение Европы к России не должно сводиться к украинскому вопросу". Выход из правовой коллизии экс-президент видел в проведении в Крыму повторного референдума, соответствующего мировым процедурным нормам. Одно из последних публичных выступлений д' Эстена состоялось 30 сентября 2019 года во время похорон другого президента республики, Жака Ширака.