Парламент Молдавии ограничил полномочия президента, переведя Службу информации и безопасности (СИБ) в подчинение парламенту. Такое решение принято в пятницу сразу в двух чтениях, без обсуждения в парламенте

Omega Майя Санду позвала своих сторонников на акцию протеста против узурпации власти Додоном. Несколько тысяч человек участвовали в мероприятии, но после того, как они разошлись, парламентское большинство в считанные минуты и без обсуждения приняло все спорные законы

Maia Sandu / Facebook

Парламент Молдавии ограничил полномочия президента, переведя Службу информации и безопасности (СИБ) в подчинение парламенту. Такое решение принято в пятницу сразу в двух чтениях, без обсуждения в парламенте.

За принятие решения проголосовало новое парламентское большинство фракции Партии социалистов и фракции партии "Шор" - 51 из 101 депутата. Оппозиция не участвовала в голосовании, передает "Интерфакс".

Принятый закон предполагает, что парламент должен назначить директора службы и двух его заместителей.

Проект, подготовленный группой депутатов-социалистов, был зарегистрирован за день до утверждения - 1 декабря. Он вызвал резкую критику правых партий и избранного президента Майи Санду, которая квалифицировала эту инициативу как попытку узурпации власти.

В день голосования у парламента была организована акция протеста. Само голосование происходило при заблокированной депутатами PAS и "Платформы DA" центральной трибуне.

В 2016 году, кода вступал в должность избранный тогда президентом Молдавии Игорь Додон, с подачи самого богатого гражданина республики Владимира Плахотнюка парламент перевел Службу информации и безопасности в свое подчинение, что вызвало критику социалистов. Летом 2019 года голосами коалиции социалистов и блока Санду служба была возвращена под контроль президента, но теперь она вновь стала подотчетна законодательному органу.

В среду Майя Санду позвала своих сторонников на акцию протеста против узурпации власти Додоном. Несколько тысяч человек участвовали в мероприятии, но после того, как они разошлись, парламентское большинство в считанные минуты и без обсуждения приняло все спорные законы. Среди них оказался и закон, снимающий запрет "российской пропаганды", а также законопроект о функционировании языков, принятые в первом чтении. За эти законы проголосовали также 51 из 101 депутата. Против принятия этих законов выступала оппозиция и избранный президент Майя Санду.

Законопроект о функционировании языков закрепляет за русским статус языка межнационального общения.

А закон о запрете иностранной пропаганды, который пытаются отменить парламентарии, вступил в силу в феврале 2018 года. Он запрещает ретрансляцию на территории страны информационных, информационно-аналитических и военных программ из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Кроме того, в первом чтении были приняты без обсуждения три законопроекта, направленных на приведение национального законодательства в соответствии с законом об особом статусе Гагаузской автономии.