Джордж Буш-младший, Барак Обама, Билл Клинтон

Obama White House / Flickr Сейчас на рассмотрении находятся два препарата - разработанные компаниями Pfizer и Moderna. Обе компании заявляют, что в ходе клинических испытаний эффективность их вакцин превысила 90 процентов

BioNTech SE / Twitter

Три бывших президента США - Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон - заявляют о готовности публично, под прицелом видеокамер, пройти процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции, чтобы помочь убедить американцев в безопасности вакцины. Об этом сообщает CNN.

Представители бывших президентов заявили об этом журналистам в ожидании регистрации властями США вакцины для массовой вакцинации от COVID-19. Сейчас на рассмотрении находятся два препарата - разработанные компаниями Pfizer и Moderna. Обе компании заявляют, что в ходе клинических испытаний эффективность их вакцин превысила 90 процентов.

Неясно, присоединится ли к инициативе еще один ныне живущий бывший президент - Джимми Картер, которому сейчас 96 лет.

О своем участии в вакцинации пока также не говорили действующий президент Дональд Трамп, перенесший коронавирусную инфекцию в октябре, и избранный президент Джо Байден, отмечает радио "Свобода".

В Соединенных Штатах в последние дни фиксируется самое высокое число инфицированных за сутки с начала эпидемии - почти 200 тысяч. Количество госпитализированных в стране превысило 100 тысяч, а число смертей за сутки превышает 2 тысячи. Специалисты говорят о предстоящих зимних месяцах как самых тяжелых за все время эпидемии, которая началась в США в марте нынешнего года. В большинстве штатов жесткие карантинные ограничения сейчас не вводятся из-за опасений нового резкого спада экономики и скачка безработицы, подобного тому, который произошел весной.

США на первом месте в мире по общему числу выявленных заражений новой инфекцией и по числу смертей от нее (14 млн и 274 тысячи соответственно). Следом идут Индия 9,5 млн/139 тыс.), Бразилия (6,5 млн/175 тыс.) и Россия (2,35 млн/41 тыс.).

Как отмечает CNN, Джордж Буш, который первым из бывших президентов предложил личным примером увлечь американцев вакцинированием, не впервые принимает участие в таких пропагандистских кампаниях. Например, после терактов 11 сентября 2001 года он вместе с матерью Барбарой Буш совершили перелет на обычном коммерческом рейсе, чтобы восстановить доверие общества к этому виду транспорта. А в 2005 году Буш и Клинтон участвовали в сборе пожертвований для районов, пострадавших от урагана "Катрина".