Суд в Белоруссии лишил независимый портал Tut.by статуса СМИ

Экономический суд Минска постановил лишить популярный независимый портал Tut.by статуса СМИ по итогам иска, поданного в сентябре Министерством информации. Министерство считает, что "недостоверная информация" в материалах, за которые порталу были вынесены предупреждения, наносит вред государственным интересам. Tut.by указывал, что лишение статуса СМИ ограничивает право граждан на доступ к достоверной информации.

Ранее Tut.by получил четыре предупреждения по материалам "В семь раз больше избирателей и „тайные" протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?", "Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах", "К редактору Tut.by пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках" и "Белорусская таможня попросила подтвердить, что в "Гарри Поттере" нет призывов к свержению власти".

По мнению Мининформа, эти материалы содержат недостоверную информацию, которая наносит вред государственным интересам. Лишение статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений издания в течение одного года.

В качестве примеров вреда, нанесенного государственным интересам, защитник от Мининформа привела материал, посвященный Комитету госконтроля, и материал о нарушениях на избирательном участке во время голосования на выборах президента Белоруссии. По ее словам, завышая размер сумм, которые подлежали к выплате работникам Комитета, портал массово дезинформирует население о порядке распределения и расходования бюджетных средств, и публикует недостоверную информацию, которая дискредитирует деятельность госорганов. Поэтому выпуск сетевого издания должен быть прекращен: по мнению истца, это не скажется на правах граждан на получение информации, так как граждане получали ее и до получения порталом статуса СМИ.

Защита Tut.by настаивала, что прекращение работы портала приведет к нарушению прав граждан, а сам Мининформ допустил нарушение, не указав, в чем в данном случае заключается государственный интерес. Кроме того, удовлетворение иска о лишении Tut.by статуса СМИ защита сочла направленным против информационного суверенитета Белоруссии. Адвокаты опирались на постановление Совмина "О Концепции информационной безопасности", где говорится, что в порядке достижения информационного суверенитета государство обеспечивает развитие национальных СМИ.

Говоря о нарушениях на выборах, защита Tut.by указала, что данные из этого материала были основаны на информации от наблюдателя, что также было указано в статье. При этом отмечалось, что Мининформ не оспаривает факт количества избирателей, а говорит, что наблюдатель не мог обладать достоверной информацией, так как не находился в кабинете, где стояли урны. Таким образом Мининформ дает оценку способа получения информации, не ставя под сомнение саму информацию, и публикация этого материала не может нарушать государственные интересы.

Другим поводом стал материал о премиях работникам комитета госконтроля, которые выплачиваются за участие в расследовании резонансных дел. Предупреждение СМИ было вынесено под тем предлогом, что журналисты завысили данные о размере премий, однако при этом никто из граждан не может получить информацию об их действительном размере, так как это "информация для служебного пользования".

По мнению адвоката СМИ, выплата премий предусмотрена законодательными актами, и так как в материале не говорится, что они получены незаконно, то этот материал не может нанести вреда государственным интересам. Говоря о проверке книг о Гарри Поттере на экстремизм, адвокат также отметил, что по данному материалу была подана информация, полученная от одного источника, с последующим внесением официального опровержения этой информации.

Адвокат защиты Сергей Зикрацкий также обратил внимание на то, что в период от первого до последнего предупреждения на портале было выпущено 4692 материала, и спорными из них считаются только три. "Это 0,06% материалов, опубликованных на портале Tut.by", - заявил адвокат.

Однако в итоге суд постановил лишить портал статуса СМИ. Гендиректор Tut.by Людмила Чекина заявила о намерении обжаловать это решение. 18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания, и с 1 октября действие статуса СМИ для Tut.by было приостановлено до 30 декабря 2020 года. По словам Чекиной, с приостановкой статуса СМИ изданию стало сложнее получать информацию. "Но тем не менее мы стараемся, прилагая больше усилий, получать эту информацию из других источников, чтобы наши читатели не пострадали", - подчеркнула она в Telegram-канале.