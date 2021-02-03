Президент Украины ввел санкции против соратника Медведчука и трех его телеканалов

Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении пятилетних санкций в отношении депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которыми он владеет. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Санкции введены по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и среди прочего предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капиталов из страны, полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами, прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм.

Санкции также распространяются на несколько региональных телеканалов, вещающих под логотипом "112 Украина" - "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ". Передачи телеканалов теперь доступны для просмотра только на YouTube.

Телеканалы в своем заявлении раскритиковали санкции и назвали решение властей "политической расправой над несогласными СМИ". Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что "внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов - это чрезвычайная ситуация".

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что это решение "является исключительным, но своевременным". "И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины со стороны этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций", - написал Ткаченко в Telegram. Он назвал телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik "иностранной пропагандистской машиной опосредованно профинансированной Москвой".

Виктор Медведчук подвергается жесткой критике на Украине за регулярные встречи с российским президентом Владимиром Путиным и членами российского правительства. СМИ называют его "кумом Путина". В марте прошлого года Медведчук на встрече с Путиным обсуждал переговоры между Украиной и Россией в "нормандском формате". Он также встречался с бывшим главой правительства Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, обсуждая поставки газа на Украину, а в последние месяцы лоббирует поставки на Украину российской вакцины от коронавируса "Спутник V".