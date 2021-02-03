Кипр не вернется к программе "золотых паспортов"

Kagenmi / DepositPhotos Об этом заявил президент государства Никос Анастасиадис. "Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация", - пояснил он

U.S. Department of State / wikimedia.org

Республика Кипр больше не вернется к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова и будет использовать иные способы привлечения капитала в страну. Об этом заявил президент государства Никос Анастасиадис. "Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация", - пояснил он.

Это заявление Анастасиадис сделал сразу после ответов на вопросы следственной комиссии под председательством экс-главы Верховного суда Мирона Николатоса и с участием председателя комитета по ценным бумагам и биржам Деметры Калогиру, помощника председателя Счетной палаты Кипра Кириакоса Кириаку и финансового комиссара Павлоса Иоанну, передает ТАСС.

Эта комиссия расследует скандал вокруг злоупотреблений инвестиционной паспортной программой и ранее уже заслушала нескольких известных политиков и общественных деятелей, в том числе министра финансов Константиноса Петридиса, его предшественника на этом посту Харриса Георгиадиса, экс-главу МВД Сократиса Хасикоса и предстоятеля Кипрской православной церкви Хризостома II.

Как сообщила на своем сайте газета Cyprus Mail, главе государства пришлось в том числе отвечать на вопросы, касающиеся предоставления кипрского гражданства саудовскому предпринимателю, самолетом которого Анастасиадис и сопровождавшие президента официальные лица пользовались в сентябре 2019 года во время полета на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Этот бизнесмен и еще 38 человек из его окружения в 2015 году стали гражданами Кипра, однако лидер островного государства заявил, что никаких преференций у этих людей не было, поскольку саудовский инвестор вложил в экономику острова даже больше средств, чем требовалось для того, чтобы стать гражданином Кипра.

"Я ответил [на вопросы комиссии] с полной искренностью и привел правдивые и реальные факты", - заявил Анастасиадис, добавив, что оппозиция имеет полное право подвергать критике его действия, но при этом дал понять, что перестанет реагировать на все, что будет связано с паспортным скандалом, и полностью сконцентрируется на стоящих перед правительством задачах.

В их числе он назвал решение кипрской проблемы с учетом предстоящего пятистороннего саммита по урегулированию на острове, борьбу с распространением коронавируса и разрешение тех финансовых проблемам, которые породила пандемия, а также проведение обещанных реформ системы управления страной, как и систем здравоохранения, образования и правосудия.

В 2020 года телеканал Al Jazeera рассказал, что власти Кипра злоупотребляли инвестиционной паспортной программой и предоставляли гражданство лицам с сомнительной репутацией. Скандал вокруг "золотых паспортов" привел к отставке спикера кипрского парламента Димитриса Силлуриса, который выразил готовность посодействовать в получении кипрского гражданства осужденному китайскому инвестору. На следующий день после этого эфира Совет министров Кипра принял решение прекратить практику выдачи "золотых паспортов" с 1 ноября 2020 года.

28 января 2021 года во время обращения к нации Анастасиадис заявил, что критики программы преднамеренно умолчали об огромных выгодах, которые она принесла национальной экономике, включая приток капитала и создание новых рабочих мест. Президент сказал, что считает историю с "Кипрскими бумагами" целенаправленной кампанией искажения и манипулирования общественным мнением, которая была раздута, чтобы очернить его лично и возглавляемое им правительство.

В то же время он признал, что в программе "золотых паспортов" были пробелы и слабые места, особенно с точки зрения механизмов мониторинга и контроля, и что злоупотребления и преступная деятельность не были предотвращены. Кипрский лидер возложил вину за это на нескольких злоумышленников, чьи имена он не назвал, но при этом сказал, что политическую ответственность за действия правительства он берет на себя.

В сентябре прошлого года газета Politis опубликовала список людей, которые в 2008-2012 годах получили так называемые золотые паспорта Кипра, дающие право на гражданство республики в обмен на инвестиции. За это время кипрское гражданство получил 141 человек, 34 из них на момент подачи заявления входили "в группу высокого риска", находились под следствием или работали в компаниях, попавших под санкции или административные штрафы.

В список "высокого риска" вошли член правления и первый замглавы госкорпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев (по данным ВЭБ.РФ, он отказался от кипрского гражданства, перейдя на работу в госкорпорацию), предправления группы компаний "ВИД" Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев, владелец торговой сети "Spar" и "Тульского мясокомбината" Антон Белобрагин, член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента "Газпрома" Игорь Шаталов.

Также в списке президент международной группы компаний "Арети" Игорь Макаров, совладелец, президент и председатель совета директоров металлургической компании Evraz Александр Фролов, владелец и президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов, гендиректор компании "БФА-Девелопмент" Людмила Коган, ее покойный супруг и бывший владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, учредитель благотворительного фонда "Добросердие" Татьяна Корсакова, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, бизнесмен и муж певицы Алсу Ян Абрамов.

Кипрское гражданство получили и ряд украинских бизнесменов. Среди них миллиардер Игорь Коломойский, соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы "Приват" Геннадий Боголюбов, глава группы "Энергетический стандарт" Константин Григоришин и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук.

Чуть позже стало известно, что правительство Кипра начало процесс лишения гражданства людей, предоставивших ложные данные при получении национальных паспортов. Гражданства, полученного в обмен на инвестиции, лишатся семь человек, двое из них - бывшие топ-менеджеры "Еврофинанс Моснарбанка", россияне Александр Бондаренко и Владимир Столяренко.