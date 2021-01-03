Четыре патрульных корабля КНР на протяжении трех дней продолжают находиться в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином

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Четыре патрульных корабля КНР на протяжении трех дней продолжают находиться в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Японское агентство отмечает, что один из кораблей укомплектован оборудованием, похожим на автоматическую пушку.

Управление безопасности на море Японии в очередной раз направило китайским кораблям предупреждение с требованием не приближаться к территориальным водам страны.

По данным японского телеканала NHK, в 2020 году корабли КНР появлялись в районе островов Сенкаку рекордные 333 раза, а также 24 раза заходили в акваторию, которую Япония считает своими территориальными водами. Кроме того, китайские корабли в прошлом году установили рекорд непрерывного пребывания в этой акватории, который составил почти 58 часов.

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их покупке у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.

В ноябре прошлого года премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам после своего первого телефонного разговора с Джо Байденом, избранным президентом США, что договор о безопасности Японии и США распространяется на Сенкаку. "Следующий президент США - господин Байден - подтвердил, что договор о безопасности между Японией и США распространяется на острова Сенкаку", - сказал он.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был заключен в 1960 году. Согласно пятой статье этого документа, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.