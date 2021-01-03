Шотландцы еще не готовы к проведению нового референдума о независимости от Великобритании, считает британский премьер-министр Борис Джонсон. "У них в национальной атмосфере нет объединяющей силы, такому следует быть лишь раз за целое поколение", - приводит "Интерфакс" слова британского премьера.

Глава правительства Великобритании отметил, что референдум о продолжении членства Великобритании в ЕЭС состоялся в 1975 году, а референдум, приведший к Brexit, в 2016 году. По словам Джонсона, в данном случае речь идет "о правильном временном промежутке".

Референдум по вопросу о независимости Шотландии прошел 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.

Шотландская национальная партия, возглавляемая первым министром Шотландии Николой Стерджен, настаивает на проведении повторного референдума о независимости региона, ссылаясь на то, что большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС в 2016 году.

В недавнем интервью немецкой газете Die Welt Стерджен заявила, что обязательно проведет второй референдум о независимости Шотландии, возможно, уже в 2021 году. По словам Стерджен, после получения независимости Шотландия немедленно подаст заявку на повторное вступление в ЕС и будет принята туда в кратчайшие сроки.