В Минске в воскресенье люди вышли на улицы в разных районах на традиционные районные марши с символами протеста - бело-красно-белыми флагами, сообщает "Интерфакс". Как сообщают очевидцы, марши начались в белорусской столице с утра. Такие марши проходят на улицах Леонида Беды, Спортивной, Матусевича, в микрорайонах Уручье, Сухарево, Захарова-Пулихова.

Протестующие, ходили небольшими колоннами по своим районам с лозунгами "Жыве Беларусь!", "Не забудем, не простим!" и "Верым, можам, пераможам!" ("Верим, можем, победим!").

Как передает белорусский портал tut.by, несанкционированная акция также прошла возле факультета журналистики Белорусского государственного университета в Минске. Участники держали плакаты с надписями "62 избитых журналиста", "1200 суток за решеткой", "497 задержаний", "15 уголовных дел".

О задержаниях пока не сообщалось. После полудня "Радио Свобода - Беларусь" в Telegram-канале написало, что поступила информация о первом задержании в Уручье, однако никаких подробностей приведено не было.

Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" на своем сайте рассказал, что в первые дни нового года правоохранительными органами были задержаны на отдельных акциях не менее 10 человек.

В районе Уручье прошла акция провластных активистов. Группа держала красно-зеленые государственные флаги Белоруссии и скандировала "За Беларусь", передает канал Onliner.

Протестующие уже полгода добиваются ухода Лукашенко с поста президента и наказания для силовиков, причастных к случаям пыток и изнасилований задержанных.

Вот такая необычная акция прошла в Сухарево: люди встали на разных балконах многоэтажки с плакатами и флагами, скандируя лозунги. pic.twitter.com/lRyScyEKMn — Onliner (@OnlinerBY) January 3, 2021