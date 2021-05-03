Никол Пашинян

Nikol Pashinyan / Facebook

Парламент Армении 3 мая на специальном заседании не проголосовал за кандидатуру и.о. главы кабмина Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы.

"За избрание Пашиняна проголосовал один депутат, против - 3, воздержались 75, Пашинян не избран премьер-министром", - приводит ТАСС слова спикера парламента Арарата Мирзояна.

Второе заседание парламента по избранию нового премьер-министра республики состоится 10 мая. Если депутаты снова не поддержат кандидатуру Пашиняна, то парламент будет распущен, и президент страны Армен Саркисян назначит внеочередные выборы.

Напомним, Никол Пашинян 25 апреля подал в отставку для проведения досрочных парламентских выборов, которые могут быть назначены на 20 июня. До этого момента Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера.

"Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня. Парламент два раза подряд не изберет нового премьера, после чего законодательный орган силой закона распустится и будут назначены внеочередные выборы", - заявил тогда Пашинян.

3 мая Пашинян заявил, что если политические силы нарушат договоренности и выдвинут кандидатов на пост главы армянского кабмина на следующем заседании парламента, то его фракция "Мой шаг" изберет нового премьер-министра.

Правительство Армении в связи с отставкой премьер-министра ушло в отставку в полном составе. Согласно конституции, члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.

Основные политические силы Армении уже заявили, что примут участие в досрочных парламентских выборах. По мнению экспертов, основными конкурентами "Моего шага" станут блоки бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.