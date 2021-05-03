Владимир Чижов

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Евросоюз выразил протест постпреду России в связи с решением российских властей ввести санкции против граждан Евросоюза. Об этом говорится в распространенном 3 мая заявлении внешнеполитической службы ЕС по итогам беседы с постоянным представителем России при ЕС Владимиром Чижовым.

"Генеральный секретарь Европейской комиссии Илзе Юхансоне и генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино совместно пригласили посла Российской Федерации при Европейском союзе Владимира Чижова в понедельник, чтобы выразить протест против решения российских властей, принятого в пятницу о запрещении въезда на территорию ЕС для восьми граждан ЕС", - цитирует документ ТАСС.

В заявлении говорится, что Чижов был проинформирован "о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций". Евросоюз также напомнил о недавней высылке Россией чешских дипломатов и принятии мер против так называемых недружественных государств. В ЕС выразили серьезную озабоченность относительно кумулятивного эффекта этих действий для двусторонних отношений".

Юхансоне и Саннино одчеркнули, что ЕС "оставляет за собой права на новые ответные действия".

"Посол Владимир Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза. Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. Российская сторона вновь подтвердила свою готовность к этой работе", - заявили по итогам встречи в постпредстве России при ЕС.

Напомним, 30 апреля Россия ввела санкции против восьми граждан ЕС, в том числе в отношении председателя Европарламента Давида Марии Сассоли и руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха. Этот шаг в Москве назвали ответом на санкции Евроссоюза, введенные в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального и нарушениями прав человека.

Также в санкционном списке значатся заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш и глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.

"Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций... Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права и сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией", - заявили в МИДе.