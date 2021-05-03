Еврокомиссия впервые с начала пандемии коронавируса рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд

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Еврокомиссия впервые с начала пандемии коронавируса рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд и разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса. Об сообщает ТАСС.

"Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях", - говорится в заявлении Еврокомиссии, которое носит рекомендательный характер - страны ЕС самостоятельно определяют порядок пересечения границ.

В заявлении Еврокомиссии уточняется, что въезд рекомендуется разрешить иностранным гражданам, сделавшим прививку как минимум за 14 дней до прибытия в Евросоюз. Напомним, к настоящему времени Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрировало для использования в ЕС вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Эти же препараты получили одобрение ВОЗ. Россия в конце января подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V", разработанной в Центре им. Гамалеи. В начале марта EMA начало экспертизу регистрационного досье "Спутника V", а 27 апреля глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первый этап инспекции препарата завершен, пишет РБК .

Еврокомиссия предложила упростить правила въезда до запуска общеевропейских сертификатов вакцинации или "цифровых зеленых пропусков" . Внедрить эти ковид-паспорта планируется летом этого года, после чего система въезда в ЕС будет еще более упрощена.

Позднее стало известно, что предложение Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным иностранным туристам не исключает для государств Евросоюза возможности требовать от них выполнения санитарных мер, включая карантин и ПЦР-тест. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

В Еврокомиссии также предложили смягчить требования, позволяющие вносить другие страны в список государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой, граждане которых могут посещать Евросоюз независимо от вакцинации. Сейчас в этот "белый список" входят Австралия, Китай, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд. В перечень включаются страны, где средний показатель заболеваемости коронавирусом за последние две недели составляет менее 25 новых случаев на 100 тыс. человек населения. В Брюсселе предложили повысить этот показатель до 100 новых случаев на 100 тыс. человек. В ЕС этот показатель сейчас составляет 420 случаев на 100 тыс. человек.

При этом в Еврокомиссии предложили странам ЕС создать механизм "аварийного тормоза", который позволит быстро закрыть границы в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. В сообщении Еврокомиссии говорится, что такой механизм позволит государствам ЕС в короткие сроки принимать решения о сведении к абсолютному минимуму всех трансграничных поездок с конкретными странами.

Для вступления рекомендаций регулятора в силу их должны утвердить все страны сообщества в Совете ЕС. Первое обсуждение этого документа в Комитете постоянных представителей (на уровне послов 27 государств ЕС) состоится 5 мая.