Еврокомиссия впервые с начала пандемии коронавируса рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд и разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса. Об сообщает ТАСС.
"Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях", - говорится в заявлении Еврокомиссии, которое носит рекомендательный характер - страны ЕС самостоятельно определяют порядок пересечения границ.
В заявлении Еврокомиссии уточняется, что въезд рекомендуется разрешить иностранным гражданам, сделавшим прививку как минимум за 14 дней до прибытия в Евросоюз. Напомним, к настоящему времени Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрировало для использования в ЕС вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Эти же препараты получили одобрение ВОЗ. Россия в конце января подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V", разработанной в Центре им. Гамалеи. В начале марта EMA начало экспертизу регистрационного досье "Спутника V", а 27 апреля глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первый этап инспекции препарата завершен, пишет РБК.
Еврокомиссия предложила упростить правила въезда до запуска общеевропейских сертификатов вакцинации или "цифровых зеленых пропусков". Внедрить эти ковид-паспорта планируется летом этого года, после чего система въезда в ЕС будет еще более упрощена.
Позднее стало известно, что предложение Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным иностранным туристам не исключает для государств Евросоюза возможности требовать от них выполнения санитарных мер, включая карантин и ПЦР-тест. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.
В Еврокомиссии также предложили смягчить требования, позволяющие вносить другие страны в список государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой, граждане которых могут посещать Евросоюз независимо от вакцинации. Сейчас в этот "белый список" входят Австралия, Китай, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд. В перечень включаются страны, где средний показатель заболеваемости коронавирусом за последние две недели составляет менее 25 новых случаев на 100 тыс. человек населения. В Брюсселе предложили повысить этот показатель до 100 новых случаев на 100 тыс. человек. В ЕС этот показатель сейчас составляет 420 случаев на 100 тыс. человек.
При этом в Еврокомиссии предложили странам ЕС создать механизм "аварийного тормоза", который позволит быстро закрыть границы в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. В сообщении Еврокомиссии говорится, что такой механизм позволит государствам ЕС в короткие сроки принимать решения о сведении к абсолютному минимуму всех трансграничных поездок с конкретными странами.
Для вступления рекомендаций регулятора в силу их должны утвердить все страны сообщества в Совете ЕС. Первое обсуждение этого документа в Комитете постоянных представителей (на уровне послов 27 государств ЕС) состоится 5 мая.