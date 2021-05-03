Российское посольство в Непале настоятельно порекомендовало гражданам России как можно скорее покинуть страну до вступления в силу запрета на международное авиасообщение

nepal.mid.ru

Российское посольство в Непале настоятельно порекомендовало гражданам России как можно скорее покинуть страну до вступления в силу запрета на международное авиасообщение. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

"В соответствии с решением Правительства Непала с 3 мая с.г. полностью прекращаются авиаперелеты внутри страны. 6 мая с 00:01 часов в Непале начинает действовать запрет и на международное сообщение. В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны. Гражданам России, которые планируют посетить Непал в ближайшее время, настоятельно рекомендуем перенести поездку на более поздние сроки", - говорится в сообщении.

Тех, кто не может покинуть Непал до указанного времени "по обстоятельствам, имеющим исключительный характер" в посольстве попросили срочно сообщить об этом и предоставить дипломатам свои установочные данные и информацию о местоположении.

Из-за распространения коронавирусной инфекции власти Непала решили прекратить перелеты по стране с 3 мая. Как заявил министр здравоохранения Хридаеш Трипатхи, ограничения на внутренние и международные полеты будут действовать до 14 мая, при этом чартерные рейсы будут разрешены, пишет РБК .

2 мая, в Непале зафиксировали 7211 зараженных коронавирусом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 мая (5763 человека), а до этого такое количество зараженных выявляли 21 октября прошлого года (5743 человека). Рост числа случаев заражения в стране начался в марте, за последние две недели темпы прироста резко увеличились. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала распространения инфекции в Непале подтверждено 336 тыс. случаев инфицирования COVID-19, 3325 человек скончались.