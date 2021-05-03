Таджикистан и Киргизия завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений. Об этом сообщили 3 мая в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики / Facebook В результате конфликта на границе с Таджикистаном пострадали 183 жителя Киргизии, 35 из них погибли

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики / Facebook

Таджикистан и Киргизия завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений. Об этом сообщили 3 мая в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

"Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий", - приводит сообщение ТАСС. В ведомстве добавили, что сейчас продолжается работа комиссии представителей Минобороны двух стран по осмотру территории, на которой ранее находились воинские подразделения и военная техника. Обстановку на границе и в прилегающих к ней районах в ведомстве назвали "стабильной", уточнив, что за минувшую ночь "инциденты и перестрелки не зафиксированы".

Напомним, ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 28 апреля в результате конфликта между местными жителями из-за доступа к водным ресурсам. Конфликт начался после установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. После нескольких стычек с применением огнестрельного оружия в этом районе начались столкновения между военными двух стран.

В результате конфликта на границе с Таджикистаном пострадали 183 жителя Киргизии, 35 из них погибли. Такие данные привела 3 мая заместитель министра здравоохранения и социального развития Киргизии Ализа Солтонбекова. Власти Таджикистана пока не обнародовали официальных данных о пострадавших, отмечает РБК . По неофициальным данным, в результате конфликта погибли 16 жителей Таджикистана, включая гражданских и военных, всего пострадало 90 человек.

1 мая стороны договорились о прекращении огня и отводе войск. 2 мая Киргизия и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта.

Основная причина того, что киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов, являются неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 километра, из них согласованы лишь 519 километров, а спорными остаются 375 километров.