250 журналистов из 63 стран мира обратились к российским властям с требованием прекратить давление на оставшиеся независимые СМИ

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин "Цепь солидарности" у здания Басманного районного суда, 14 апреля 2021 года

sotavision / YouTube

250 журналистов из 63 стран мира обратились к российским властям с требованием прекратить давление на оставшиеся независимые СМИ. Текст обращения с подписями был опубликован на сайте журнала DOXA.

"Во Всемирный день свободы печати мы - сообщество независимых журналистов и СМИ из более чем 60 стран мира - призываем российское правительство выполнять свои обязанности по охране и защите свободы слова. В 1998 году Российская Федерация подписала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует каждому свободу слова, а также право "получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ", - говорится в обращении.

В письме отмечается, что с того момента, как президентом России стал Владимир Путин, государство начало оказывать давление на независимые СМИ с помощью законодательных ограничений, смены собственников, штрафов и уголовных дел. "Эта политика привела к тому, что теперь в российском медиамире доминируют СМИ, находящиеся под контролем государства или давних друзей Владимира Путина", - пишут авторы обращения.

Так, крупные российские телеканалы сейчас принадлежат государству напрямую, или находятся в собственности у "Национальной Медиа Группе", контролируемой Юрием Ковальчуком, которого в Министерстве финансов США ранее назвали "персональным банкиром высокопоставленных российских чиновников, включая Путина", отмечается в обращении. Его авторы также напомнили, что за последние 10 лет в России сменились владельцы крупных печатных и интернет-СМИ, что привело к увольнениям ключевых журналистов и цензуре в ранее независимых изданиях.

При этом в России появляются новые интернет-СМИ, которые занимаются расследованиями и "публикуют одни из лучших работ в истории российской журналистики", но в последние несколько месяцев Кремль усилил давление на "остатки независимых медиа". Примерами такого давления авторы обращения назвали обыск у главреда издания "Важные истории" Романа Анина по делу о разглашении сведений о частной жизни, дело против сотрудников журнала DOXA по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, а также присвоение изданию "Медуза"* статуса СМИ-иноагента.

"Сегодня во Всемирный день свободы печати мы, нижеподписавшиеся, выражаем солидарность с нашими коллегами из "Важных историй", DOXA, "Медузы"* и других независимых российских СМИ, на которых оказывается беспрецедентное давление, и которые, тем не менее, продолжают свою тяжелую работу, рассказывая правду и призывая власти к ответу", - говорится в обращении.

Подписи под этим обращением оставили журналисты The Guardian, The Washington Post, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и других медиа, пишет РБК .

Напомним, на днях сообщалось, что большинство работающих на русском языке иностранных СМИ могут получить в России статус иностранного агента, что должно ограничить их влияние на российскую аудиторию. Возможность подобной "блокады" иностранных СМИ, по данным источника "Медузы"*, обсуждалась на заседании Совета безопасности России 16 апреля.

Другой источник, близкий к Совбезу, подтвердил, что на последнем совещании с членами Совета безопасности иностранные СМИ действительно обсуждались, но не в контексте "блокады", а в контексте информационных обменов и о том, что "нужно отличать СМИ от инструментов спецслужб".

Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно 3 мая с 1994 года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года.