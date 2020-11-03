Суд в США 30 октября приговорил к восьми годам тюрьмы выходца из России Александра Бровко за участие в кибермошенничестве, сообщается на сайте американского Министерства юстиции.

"Более десяти лет Бровко участвовал в махинациях, чтобы получить доступ к личной и финансовой информации американцев. Их потери от этой деятельности превысили 100 млн долларов", - отметил исполняющий обязанности помощника генпрокурора Брайан Си Рэббитт.

По данным ведомства, 36-летний Бровко является бывшим гражданином Чехии, а сейчас у него российское гражданство. В феврале 2020 года он признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств, пишет "Настоящее время".

В заявлении Минюста говорится, что "Бровко применял свои навыки программиста, чтобы способствовать совершению мошенничества в особо крупном размере и использовать похищенные персональные и финансовые данные". Он состоял в сговоре с другими киберпреступниками, промышлявшими с 2007 по 2019 годы, чтобы монетизировать похищенные через ботнеты (сети компьютеров, зараженных вирусами) данные. Бровко писал программы для анализа полученной информации или вручную извлекал из всего массива персональные сведения, касающиеся, в частности, денежных переводов через интернет.

Клиенты каких именно банков стали жертвами данной мошеннической схемы, не уточняется. Минюст США поблагодарил власти Чехии за помощь в расследовании преступления.

В начале сентября суд в США предъявил обвинение в "участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру" 27-летнему гражданину России Егору Крючкову.

По версии обвинения, Крючков с сообщниками хотели внедрить вредоносное ПО в компьютерную сеть компании Tesla, расположенной в Неваде. Хакерская программа должна была предоставить доступ к данным организации. Злоумышленники планировали использовать их для шантажа, угрожая компании обнародовать информацию. Свою вину Крючков не признал.