Stadt Wien / Facebook В понедельник вечером террорист открыл огонь в шести местах в центре Вены. По данным полиции, на месте происшествия погибли четыре человека, еще 22 получили ранения

Stadt Wien / Facebook

Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*) взяла на себя ответственность за стрельбу и убийства в Вене, произошедшие в понедельник вечером.

"Исламское государство"* взяло ответственность за теракт в Вене", - говорится в сообщении телеканала France 24. Как отмечает телеканал, заявление от лица ИГ* разместило в сети Telegram информагентство Amaq, связанное с этой группировкой.

В качестве подтверждения этой информации была опубликована фотография бородатого мужчины по имени "Абу Дагна аль-Албани" (аль-Албани может означать, что у него албанские корни). В комментарии к снимку сказано, что именно он, вооружившись пистолетом и автоматом, напал в понедельник в центре Вены на горожан, после чего был застрелен австрийской полицией.

Ранее действительно сообщалось, что у погибшего в перестрелке с полицией 20-летнего террориста были албанские корни.

О своей причастности к атаке ранее заявляли джихадисты, но не упоминая при этом ИГ*. По их словам, теракты в Вене стали "платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции" по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Отметим также, что террористическая атака в Вене последовала за серией терактов во Франции. Они начались со зверского убийства учителя Самюэля Пати, показавшего школьникам на уроке карикатуры с изображением пророка Мухаммеда в качестве иллюстрации того, как в демократическом обществе работает институт свободы слова и совести.

Напомним, в понедельник вечером террорист открыл огонь в шести местах в центре Вены. Нападение произошло перед началом действия в стране новых ограничений из-за пандемии COVID-19, когда на улицах, в кафе и других общественных местах было много людей.

Главной точкой теракта стала синагога на Шведской площади. По данным полиции, на месте происшествия погибли четыре человека: молодой прохожий, официантка, а также пожилые мужчина и женщина. Еще 22 человека получили ранения. Семь пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Трое из них до сих пор находятся в критическом состоянии, сказал мэр Вены. Также среди раненых оказался полицейский, вступивший в перестрелку с террористом.

Преступник, открывший огонь по людям из автомата Калашникова, убит. В МВД Австрии рассказали, что погибшему террористу Кужтиму Ф. было 20 лет, он имел гражданство Австрии и Северной Македонии. Подозреваемый также был сторонником террористической организации "Исламское государство"*. По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, 25 апреля 2019 года мужчину приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за попытку поехать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ*. 5 декабря того же года его освободили условно-досрочно.

По словам Карла Нехаммера, огонь по людям из стрелкового оружия вел, судя по всему, один человек. Глава МВД поблагодарил граждан, которые отправили властям 20 тысяч видеозаписей, сделанных в ночь стрельбы. Проанализировав эти данные, эксперты не нашли признаков присутствия второго стрелка.

Глава МВД также отметил, что террористу фактически удалось обмануть надзорные органы. После выхода из тюрьмы он демонстрировал лояльность и готовность к интеграции в общество.

"Это не конфликт между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами, - сказал канцлер Себастьян Курц в телеобращении, комментируя теракт и реакцию на него. - Это борьба между большинством, выступающим за мир, и меньшинством, [выступающим против]. Это борьба между цивилизацией и варварством".