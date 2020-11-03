В австрийском Линце задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене

ORF D понедельник вечером террорист открыл огонь в шести местах в центре Вены. По данным полиции, на месте происшествия погибли четыре человека, еще 22 получили ранения

Stadt Wien / Facebook

Сотрудники спецподразделения "Кобра" задержали исламиста в рамках расследования теракта в Вене. Как сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на очевидцев, предполагаемого соучастника преступления нашли в городе Линц на севере страны. Эту информацию также подтвердил вице-бургомистр Линца Маркус Хайн.

"Задержание означает, что Линц тоже не защищен от угрозы исламистского терроризма", - сказал он. Хайн потребовал немедленной депортации всех исламистов, чьи личности известны спецслужбам, пишет "Новая газета".

Между тем пока нет информации, был ли задержанный в Линце исламист как-то связан с "венским стрелком". Известно лишь, что задержание осуществлялось по распоряжению прокуратуры Вены.

Напомним, в понедельник вечером террорист открыл огонь в шести местах в центре Вены. Нападение произошло перед началом действия в стране новых ограничений из-за пандемии COVID-19, когда на улицах, в кафе и других общественных местах было много людей.

Главной точкой теракта стала синагога на Шведской площади. По данным полиции, на месте происшествия погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Семь пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, один из них скончался. Также среди раненых оказался полицейский, вступивший в перестрелку с террористом.

Преступник, открывший огонь по людям из автомата Калашникова, убит. Также ранее сообщалось о задержании 14 человек из окружения стрелка. Об этом рассказал глава МВД Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции. В Вене и Нижней Австрии проведено 18 обысков по адресам , связанным с ближайшим окружением террориста, передает ТАСС.

В МВД Австрии рассказали, что погибшему террористу Кужтиму Ф. было 20 лет, он имел австрийское гражданство и северомакедонские (по другим данным, албанские) корни. Подозреваемый также был сторонником террористической организации "Исламское государство"*. По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, 25 апреля 2019 года мужчину приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за попытку поехать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ*. 5 декабря того же года его освободили условно-досрочно.

О своей причастности к атаке заявили джихадисты. По их словам, теракты в Вене стали "платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции" по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.

По словам Карла Нехаммера, огонь по людям из стрелкового оружия вел, судя по всему, один человек. Глава МВД поблагодарил граждан, которые отправили властям 20 тысяч видеозаписей, сделанных в ночь стрельбы. Проанализировав эти данные, эксперты не нашли признаков присутствия второго стрелка.

Глава МВД также отметил, что террористу фактически удалось обмануть надзорные органы. После выхода из тюрьмы он демонстрировал лояльность и готовность к интеграции в общество.