Habertürk TV / YouTube Гражданин России погиб при крушении экскурсионного катера в Анталье

Habertürk TV / YouTube

В турецкой Аланье (провинция Анталья) затонул туристический катер, на борту которого находились более 30 пассажиров, сообщают Hurriyet и телеканал NTV.

По данным СМИ, экскурсионный катер затонул в районе пещеры Фосфорлу в районе Аланьи, погиб один человек. Некоторые туристы сами смогли выбраться на берег. Как отмечает NTV, катер затонул в 50-100 м от берега, по данным Hurriyet, это произошло из-за плохих погодных условий.

В генконсульстве России в Анталье РБК сообщили, что погиб россиянин 1983 года рождения. Инцидент произошел во время морской экскурсии на прогулочном судне под названием "Баба Селяви", на борту которого находились 32 туриста, включая граждан России.

"Около 10:00 по местному времени судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей", - рассказали в генконсульстве.

Пассажиров доставили на берег для оказания медицинской помощи, в результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна обнаружили тело гражданина России. "Обстоятельства инцидента выясняются местными правоохранительными органами", - уточнили в ведомстве. По предварительным данным, мужчина оказался заперт в трюме и не смог выбраться с тонущего корабля. Остальным пассажирам судна удалось спастись, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщает Telegram-канал Mash, погибший - 37-летний директор школы Данияр Мухитов из Татарстана. Информацию об этом подтвердили в местной туристической компании, добавив, что в отпуск Мухитов отправился вместе с женой. Мухитов проработал 8 лет директором ГБОУ "Азнакаевская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья". Получил высшее образование по специализации "учитель истории", общий стаж работы составлял 15 лет.