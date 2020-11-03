Беременные женщины больше подвержены риску смерти при коронавирусе, показало исследование

VitalikRadko / DepositPhotos Выводы основаны на статистике, собранной с 22 января по 3 октября

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Исследования показывают, что беременные женщины при заражении коронавирусом больше, чем небеременные, подвержены тяжелому течению болезни и риску смерти. Анализ данных около 400 тысяч девочек и женщин в возрасте от 15 до 45 лет с симптомами COVID-19 показал, что беременным чаще требуется госпитализация в отделение интенсивной терапии, инвазивная вентиляция легких и экстракорпоральная мембранная оксигенация, говорится на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Выводы основаны на статистике, собранной с 22 января по 3 октября. Согласно исследованию, беременные женщины по сравнению с небеременными женщинами чаще госпитализировались в отделения интенсивной терапии (10,5 против 3,9 на 1000 случаев) и нуждались в вентиляции легких (2,9 случаев против 1,1 на 1000 пациенток).

Число смертей на тысячу беременных пациенток составляет 1,5, в то время как у женщин, которые не ждут ребенка, этот показатель равен 1,2. "Хотя абсолютный риск тяжелых последствий для женщин был низким, беременные женщины подвергались повышенному риску тяжелого течения заболевания, связанного с COVID-19", - говорится в исследовании.

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В CDC полагают, что повышенный риск может быть связан с физиологическими изменениями во время беременности, такими как учащение пульса и потребление кислорода, снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе организма.

При этом, независимо от беременности, тяжелое течение болезни и летальные случаи чаще отмечались среди женщин в возрасте 35-44 лет, чем среди пациенток 15-24 лет.

Чтобы минимизировать риск заражения SARS-CoV-2, беременным женщинам следует по возможности максимально ограничить контакты с инфицированными и лицами из группы риска, включая членов своей семьи, рекомендует CDC. На улице и при общении с другими людьми следует носить маску, держаться на расстоянии, избегать людей, которые пренебрегают средствами защиты, часто мыть руки с мылом.