Ренато Усатый

Ренато Усатый / YouTube Согласно официальным результатам, действующий президент страны Игорь Додон набрал 32,6 % голосов избирателей

Igor Dodon / YouTube

Занявший третье место на выборах президента Молдавии бизнесмен Ренато Усатый "ни при каких обстоятельствах" не поддержит во втором туре кандидатуру действующего главы государства Игоря Додона. Такое заявление Усатый сделал после встречи с бывшим премьер-министром страны Майей Санду, которая вышла вместе с действующим президентом Игорем Додоном во второй тур.

Объясняя свою позицию, Усатый подчеркнул, что "двести тысяч" его избирателей проголосовали против "коррупции, взяточничества, серых схем и кульков с деньгами", а Додон, по его мнению, "является олицетворением" всего перечисленного, передает "Интерфакс". "Он и есть президент-"кулёк". Вся страна видела (фрагмент видеозаписи скрытой камерой. - Прим. "Интерфакса"), как он брал кулёк с деньгами у олигарха Плахотнюка", - добавил Усатый.

"С ним мы можем встретиться только в одном месте - в прокуратуре, где я готов давать показания против него", - подчеркнул бизнесмен.

Вместе с тем Ренато Усатый не сказал, поддержит ли во втором туре кандидатуру Майи Санду, отметив лишь, что продолжит переговоры с ней.

"Для граждан неважно, сколько сотен орденов раздаст новый президент или сколько подпишет соглашений. Они хотят роспуска дискредитировавшего себя парламента. Об этом мне говорили на всех встречах. И исходя из этого, я буду вести переговоры с Майей Санду", - пояснил Ренато Усатый, являющийся председателем "Нашей партии".

Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября. Согласно официальным результатам, действующий президент страны Игорь Додон, которого в СМИ называют пророссийским политиком, набрал 32,6 % голосов избирателей. Майя Санду, которая выступает за евроинтеграцию, набрала почти на четыре процента больше. За Ренато Усатого отдали свои голоса чуть меньше 17% избирателей.

Второй тур выборов состоится 15 ноября. В понедельник четверо кандидатов, занявших последние места в избирательной гонке, заявили о поддержке Санду.

Ренато Усатый, как и Додон, является пророссийским политиком. А недоброжелатели даже называли Усатого "проектом ФСБ". Еще в 2014 году они утверждали, что российские спецслужбы с его помощью пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Однако сам Усатый, выступая "категорически против" евроинтеграции, отрицал связь с российскими силовиками или криминалом.

"Я не проект ФСБ или, по другой версии, Григория Кармалака или Влада Плахотнюка, - говорил Усатый. - Я никогда не был, не являюсь и не буду ничьим проектом. У меня также никогда не было счетов в офшорах, поэтому западные дипмиссии не могут меня приглашать для голосования за Закон о недискриминации, за какие-то дурацкие реформы. Я не тащу страну в ЕС".

Об истоках и размерах своего богатства Ренато Усатый сообщал уклончиво. "У меня нет заработанного миллиона. Все заработанные деньги, по мере их поступления, трачу. У меня нет сбережений, депозитов, накоплений", - отмечал он.

Отметим, уроженец Тараклии и мастер спорта по вольной борьбе Григорий Кармалак известен молдавским правоохранительным органам как криминальный авторитет по кличке Болгар. Он был объявлен в международный розыск еще в 1990-х годах.

Россия предоставила предполагаемому главарю банды убежище. А в 2008 году Кармалак даже получил российское гражданство по указу президента РФ Дмитрия Медведева, о чем Болгар сообщал в интервью "Комсомольской правде". Тем самым он оказался под защитой Конституции РФ, запрещающей подвергать россиян экстрадиции.

Владимир Плахотнюк, которого также упомянул Ренато Усатый, являлся членом Демократической партии Молдавии и занимал должность первого заместителя председателя парламента страны. Плахотнюк упоминался в списках самых богатых граждан Молдавии, а его состояние оценивали в 300 миллионов долларов. Политика также считали серым кардиналом семьи коммунистического лидера и отставного генерал-майора МВД Владимира Воронина, который в 2009 году сложил с себя президентские полномочия под давлением коалиции "За европейскую интеграцию".

Летом 2019 года после поражения его партии на выборах Плахотнюк спешно покинул Молдавию. Прокуратура страны возбудила в отношении него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы Молдавии.

Несколько уголовных дел возбудили в отношении Плахотнюка и в России. В частности, его обвинили в организации преступного сообщества и контрабанде наркотиков из Северной Африки в Европу, в том числе в Россию. А США включили Плахотнюка в санкционный список за "причастность к коррупции и подрыв независимости демократических институтов в Молдавии".