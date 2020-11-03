Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что ему было сложнее иметь дело с демократами, чем с Россией, Северной Кореей или Китаем.

В эфире телеканала Fox News Трамп рассказал, что его друзья спрашивали у него: "Расскажи, с какой страной сложнее всего вести дела. С Россией? С Китаем? Или Северной Кореей?". "На данный момент сложнее всего - с США, причем намного сложнее, чем с другими", - ответил на этот вопрос американский лидер. Его слова приводит "Интерфакс".

По его словам, на посту главы государства он "имел дело с такими ужасными людьми как изворотливый Шифф (председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф. - Прим. "Интерфакса") и сумасшедшая Нэнси (Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей. - Прим. "Интерфакса"), и плачущий Чак Шумер (лидер сенатского меньшинства. - Прим. "Интерфакса")".

Наградив этих политиков уничижающими эпитетами, Трамп добавил, что они - "обманщики". "Я думаю, что все они больны в какой-то степени", - подчеркнул президент США.

В ходе интервью Трамп также в очередной раз выразил мнение, что у него "хорошие шансы" на победу на выборах.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. На них избираются президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Республиканец Дональд Трамп пытается добиться переизбрания. Но, по данным опросов, у его соперника от Демократической партии и бывшего вице-президента США Джо Байдена гораздо больше шансов на победу. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.

Для победы на президентских выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 из 538 членов коллегии выборщиков, состав которой формируется по итогам голосования в каждом отдельном штате. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия.

Представители каждого штата (за исключением Мэна и Небраски) обязаны проголосовать единогласно за того кандидата, который набрал в их штате большинство, а количество выборщиков зависит от численности его населения. Поэтому для Трампа и Байдена особенно важен исход голосования в колеблющихся штатах. Их восемь: Флорида, Пенсильвания, Огайо, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Аризона и Висконсин, в сумме дающие 135 голосов в коллегии выборщиков. На исход выборов в отдельных штатах могут повлиять кандидаты от третьих партий, способные отобрать небольшое число голосов и у Трампа, и у Байдена. Выборщики проголосуют 14 декабря.

Обычно исход выборов в США становится ясен уже ночью, но в этот раз такой вариант возможен только в случае сокрушительной победы одного из кандидатов. Из-за пандемии коронавируса более 90 миллионов американских избирателей проголосовали досрочно или по почте, а всего на этих выборах могут проголосовать более 150 млн человек. Таким образом, явка может превысить 65% и стать самой высокой с 1908 года. Из-за беспрецедентного масштаба голосования по почте ждать результатов придется несколько дней, а то и недель.

Однако кандидат от демократов на пост президента США Джозеф Байден намерен действовать решительно и брать инициативу в свои руки. Политик готовится объявить о своей победе, если, по подсчетам СМИ, он наберет необходимые 270 голосов членов коллегии выборщиков. Об этом сообщил во вторник информационный портал Axios со ссылкой на свои источники в предвыборном штабе бывшего вице-президента.

По их словам, демократ в таком случае планирует свое обращение в качестве избранного президента, даже если действующий американский лидер Дональд Трамп продолжит борьбу в Верховном суде.

Как напоминает портал, чтобы определить победителя президентских выборов в 2000 году, в течение месяца провели несколько пересчетов сотен тысяч бюллетеней в штате Флорида, где республиканец Джордж Буш - младший получил всего на 537 голосов больше, чем демократ Альберт Гор. Этот процесс сопровождался судебными разбирательствами. В результате Верховный суд США пятью голосами против четырех постановил остановить пересчет голосов. При этом Буш-младший объявил о своей победе на этих выборах, в то время как Гор, по мнению портала, "был вынужден занять оборонительную позицию". В связи с этим Байден намерен не ждать, а сразу начать подыскивать кандидатов на правительственные посты после объявления СМИ о его победе, отмечает ТАСС.

В день всеобщих выборов Байден призвал избирателей голосовать за "новый день для Америки". "Мы можем преодолеть нынешний кризис. Мы можем победить в битве за душу страны", - добавил он.

Неопределенная политическая ситуация может привести к беспорядкам. Опросы показывают, что американцы готовятся к росту насилия и протестам после выборов. Люди закупаются оружием и продуктами, для охраны федеральных зданий мобилизованы дополнительные отряды полиции и подразделения министерства обороны США.

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф накануне заявил, что власти готовы к возможным беспорядкам и будут пресекать насилие. Владельцы магазинов в Нью-Йорке, Вашингтоне и других крупных городах в ожидании возможных протестов заколачивают фанерой витрины.