В городе Утрехте в Нидерландах закрыли и эвакуировали вокзал из-за сообщений об угрозе теракта. Там проходит полицейская операция, сообщает бельгийский портал 7sur7.

По данным портала, неизвестный мужчина угрожал людям в поезде. Голландская железнодорожная компания заявила об угрозе взрыва.

Нидерландская вещательная организация, в свою очередь, сообщила о задержании двух человек во время полицейской спецоперации.

На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб, передает "Интерфакс". Движение поездов в Утрехт и из него приостановлено. В 20:15 вокзал снова открыли и движение поездов восстановили.