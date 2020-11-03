В городе Утрехте в Нидерландах закрыли и эвакуировали вокзал из-за сообщений об угрозе теракта. Там проходит полицейская операция, сообщает бельгийский портал 7sur7.
По данным портала, неизвестный мужчина угрожал людям в поезде. Голландская железнодорожная компания заявила об угрозе взрыва.
Нидерландская вещательная организация, в свою очередь, сообщила о задержании двух человек во время полицейской спецоперации.
На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб, передает "Интерфакс". Движение поездов в Утрехт и из него приостановлено. В 20:15 вокзал снова открыли и движение поездов восстановили.
Jongens wat gebeurt er op Utrecht Centraal?? pic.twitter.com/ZkaKrLrQns— Lara (@ljv__) November 3, 2020