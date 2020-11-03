ВСЕ ФОТО Теракт в Вене: стрельба велась в шести местах, число жертв выросло

Стоп-кадр видео Euronews по-русски / Youtube.com Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. По его словам, преступники были профессионально подготовлены и хорошо вооружены

Sebastian Kurz / instagram.com По информации властей, нападавших было несколько. Четверых уже задержали

Alexandre Krauss / twitter.com

Число погибших в результате теракта в Вене выросло до трех человек. О том, что в больнице от полученных ранений умерла женщина, в эфире телеканала ORF сообщил мэр австрийской столицы Михаэль Людвиг, передает Welt. По данным Kronen Zeitung, также в больнице скончался некий мужчина.

Полиция Вены ранее сообщила о гибели одного прохожего. Еще 15 человек пострадали, их госпитализировали. Одного из нападавших застрелили полицейские.

Первая атака в Вене произошла вечером 2 ноября у главной синагоги города на Зайтенштеттенгассе. Остальные атаки также прошли в центре города - на улицах Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен. Нападавших было несколько, они использовали огнестрельное оружие. На улицах было людно, поскольку это был последний вечер перед введением в стране нового карантина из-за распространения коронавируса.

По информации властей, нападавших было несколько. Четверых уже задержали, сообщил OE24. По словам главы МВД Австрии Карла Нехаммера, еще одному нападавшему удалось скрыться с места преступления, его разыскивают. По мнению министра, это был один из самых ужасных дней, которые когда-либо переживала страна.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. По его словам, преступники были профессионально подготовлены и хорошо вооружены. В связи с тем, какое место выбрали для первого нападения, он не исключил, что это могла быть антисемитская атака.

Жителям Вены рекомендовали не выходить из дома и избегать центра города. Посещение школ 3 ноября необязательно. Центр также недоступен для общественного транспорта: поезда метро не останавливаются на городских станциях, трамвайные и автобусные маршруты изменяются или сокращаются.

Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко сообщила в Instagram, что оказалась рядом с местом нападения террористов в центре Вены."С нами все в порядке, наша соседка видела стрельбу, она очень напугана. Видела стрельбу, панику, бегущих людей, крики", - рассказала Нетребко. По словам певицы, в районе, где она находится, на данный момент тихо. При этом на записи слышны полицейские сирены.

Жительница Вены Надежда Жукофф рассказала "Известиям" о нападении. Она сообщила, что возвращалась домой, когда услышала первые выстрелы. Сначала она подумала, что люди отмечают начало локдауна, то есть последние свободные часы, и запускают хлопушки. Однако позднее, когда стали поступать сообщения от друзей с вопросом о том, всё ли у нее в порядке, она узнала, что это были выстрелы.

"Справа находится синагога, но были сообщения, что в данный момент в синагоге никого не находилось. Поэтому, очевидно, там не было полиции, потому что там обычно находится народ", - отметила Жукофф. Она также рассказала, что нападавшие с оружием пробегали мимо синагоги в сторону баров, в которых отдыхает много молодых людей.

Кроме того, стало известно, что в здании Венской оперы оказались более тысячи посетителей, которые долгое время не могли покинуть здание. Как пишет РИА "Новости", люди оставались в здании несколько часов и впоследствии были эвакуированы.Еще одна собеседница агентства сообщила, что после двухчасового пребывания в концертном зале она благополучно вернулась домой на метро.

О своей причастности к атаке заявили джихадисты, сообщил портал SITE Intelligence Group. По их словам, теракты в Вене стали "платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции" по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*

Глава МВД также заявил, что сторонником ИГИЛ* был убитый террорист, в его квартире был проведен обыск, подробности которого не раскрываются "по тактическим соображениям". СМИ сообщили, что на застреленном террористе был пояс смертника, однако впоследствии стало известно, что взрывчатка на нем могла быть муляжом.

Президент США Дональд Трамп назвал "гнусным актом терроризма" произошедшую в понедельник стрельбу в Вене и призвал прекратить атаки на мирных жителей. "Эти подлые нападения в отношении невинных людей должны быть прекращены. США стоит плечом к плечу с Австрией, Францией и всей Европой в борьбе с террористами", - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Генсек ООН Антониу Гутерреш также осудил теракт в Вене и внимательно следит за развитием ситуации, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика. По его словам, Гутерреш выражает глубокие соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, передает РИА "Новости".

МИД Турции также выступил с осуждением теракта в Вене и выразил солидарность с австрийским народом."Как стало известно, в результате теракта в Вене есть погибшие и раненые. Мы решительно осуждаем это нападение, выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Турция, которая десятилетиями боролась со всеми видами террора, солидарна с австрийским народом в это трудное время", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Посольство России в Австрии открыло "горячую линию" для россиян на фоне нападения в Вене. "Вниманию российских граждан: если вам требуется помощь, обращайтесь по телефонам: +43-1-712-12-29, +43/664 886 35 017 (дежурный консул)", - говорится в сообщении дипведомства, распространенном в соцсетях.