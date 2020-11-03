Американцы голосуют на выборах президента и готовятся к возможным беспорядкам

В США 3 ноября проходит основной день выборов президента. Помимо главы государства и вице-президента, американцам предстоит избрать 35 сенаторов, 435 членов палаты представителей, губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также местные органы власти.

Основная борьба разворачивается между действующим президентом США республиканцем Дональдом Трампом, который избирается в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом, и демократом Джо Байденом в команде с Камалой Харрис. В бюллетенях ряда штатов значатся еще пятеро кандидатов, которые не имеют шансов выиграть, но получат несколько миллионов голосов, что в итоге повлияет на итоговый расклад.

Это рэпер Канье Уэст, кандидат от Партии зеленых Хауи Хокинс, бывший актер, криптовалютный магнат Брок Пирс, ультраправый мультимиллионер Дон Бланкеншип и бизнесмен Роки Де Ла Фуэнте.

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Для победы на президентских выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 из 538 членов коллегии выборщиков, состав которой формируется по итогам голосования в каждом отдельном штате. Представители каждого штата (за исключением Мэна и Небраски) обязаны проголосовать единогласно за того кандидата, который набрал в их штате большинство, а количество выборщиков зависит от численности его населения. Поэтому для Трампа и Байдена особенно важен исход голосования в колеблющихся штатах.

Их восемь: Флорида, Пенсильвания, Огайо, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Аризона и Висконсин, в сумме дающие 135 голосов в коллегии выборщиков, пишет Русская служба BBC. На исход выборов в отдельных штатах могут повлиять кандидаты от третьих партий, способные отобрать небольшое число голосов и у Трампа, и у Байдена. Выборщики проголосуют 14 декабря.

Согласно установившейся в 1960 году традиции первыми в США голосуют жители маленького поселка Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир - сейчас их осталось только пятеро. Итоги голосования там подводятся сразу, все пятеро жителей поддержали Джо Байдена, передает CNN.

В 14:00 по московскому времени (6:00 по времени Восточного побережья США) голосование начнется в штатах Мэн, Коннектикут, Нью-Йорк и Вирджиния, час спустя откроются избирательные участки в большинстве других штатов на востоке страны. На Тихоокеанском побережье последними начнут работать участки на Аляске (20:00 мск).

На Восточном побережье голосование завершится в основном в 7 часов вечера по местному времени (03:00 мск 4 ноября), последними проголосуют избиратели на Гавайях и жители поселка Адъяк на Алеутских островах - это произойдет в 20:00 по местному времени (09:00 мск 4 ноября), передает ТАСС.

Обычно исход выборов в США становится ясен уже ночью, но в этот раз такой вариант возможен только в случае сокрушительной победы одного из кандидатов. Из-за пандемии коронавируса более 90 миллионов американских избирателей проголосовали досрочно или по почте, а всего на этих выборах могут проголосовать более 150 млн человек. Таким образом, явка может превысить 65% и стать самой высокой с 1908 года. Из-за беспрецедентного масштаба голосования по почте ждать результатов придется несколько дней, а то и недель.

Однако во Флориде, самом большом из колеблющихся штатов с 29 голосами в коллегии выборщиков, подсчет поданных по почте голосов, согласно местному законодательству, начался еще за 40 дней до выборов. Если новости оттуда поступят уже к утру 4 ноября, это станет важным индикатором того, кто же победил на общенациональном уровне, поясняет ВВС.

Если Байден проиграет во Флориде, это будет означать, что 4 ноября он вряд ли сможет объявить о своей победе, хотя в конечном итоге сможет опередить Трампа, если удачно выступит в Северной Каролине, Аризоне, Айове и Огайо. Если Трамп победит во Флориде, его шансы победить сильно возрастут, но вряд ли немедленно после дня голосования, учитывая, что результатов из других колеблющихся штатов придется ждать несколько суток.

В Канзасе и Кентукки бюллетени принимают до 6 ноября, на Аляске - до 13-го, и подсчет присланных по почте голосов начнется там лишь через неделю после дня голосования. В Иллинойсе будут считаться действительными бюллетени, пришедшие по почте до 17 ноября, в Калифорнии - до 20 ноября.

До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату, а 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков.

6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента.

Опросы показывают, что американцы готовятся к беспорядкам и росту насилия после выборов. Люди закупаются оружием и продуктами, для охраны федеральных зданий мобилизованы дополнительные отряды полиции и подразделения министерства обороны США.

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф накануне заявил, что власти готовы к возможным беспорядкам и будут пресекать насилие. Владельцы магазинов в Нью-Йорке, Вашингтоне и других крупных городах в ожидании возможных протестов заколачивают фанерой витрины.

Территорию вокруг небоскреба Trump Tower на Пятой авеню огородили двойным рядом железного забора, у входа стоят сотрудники полиции с автоматическим оружием и в шлемах, передает РИА "Новости". По некоторым улицам перекрыто автомобильное движение.