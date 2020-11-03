Семь человек погибли при стрельбе у синагоги вскоре после 20:00 (22:00 по Москве) в центре Вены, передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал OE24.По данным МВД страны, нападавших несколько.

Полиция исходит из того, что часть их них скрылись с места происшествия, и проводит спецоперацию по задержанию злоумышленников. В ведомстве подтвердили, что нападение - теракт.

СМИ сообщают о гибели одного из напавших на синагогу и другие объекты в Вене террористов. Он был вооружен длинноствольным огнестрельным оружием и погиб после того, как полиция открыла по нему огонь. Предположительно, сработало находившееся при нем взрывное устройство.

Известно также о задержании в центре Вены четырех человек.

Ранее полиция Вены сообщила в Twitter, что в результате нападения есть несколько раненых. Она попросила жителей воздержаться от посещения указанного района и от поездок на общественном транспорте, а также призвала не делиться фотографиями или видео с места происшествия.

По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, стрельба также была слышна в баре. Злоумышленники открыли огонь из пулемета.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельбу у синагоги в Вене следует расценивать как теракт, об этом он заявил в эфире телеканала ORF.

Президент израильской культурной общины Оскар Дойч исключил жертв в еврейской общине страны.

По информации газеты Kronen Zeitung, один из нападавших привел в действие взрывное устройство. Еще несколько человек могут быть в бегах.Полиция сообщила, что один из нападавших убит. В МВД Австрии сообщили об одном задержанном.

Одновременно со стрельбой в центре Вены преступники захватили заложников в в японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе. По предварительным данным, в результате нападений в столице Австрии семь человек погибли, многие получили ранения. Несколько пострадавших госпитализированы.

По данным газеты Kurier, в числе погибших полицейский, четыре человека получили тяжелые ранения.

Около 00:30 полиция сделала официальное заявление: стрельба началась около 20:00, ее начали несколько человек. Стрельба велась в шести разных локациях. Один человек был убит, несколько ранены (в том числе один офицер полиции). Один нападавший убит полицейскими. 15 человек находятся в больницах.

Полиция проводит масштабную операцию. По данным СМИ, один преступник задержан, но речь может идти о нескольких. По информации МВД Австрии, погиб один из нападавших, всего преступников было двое, один сбежал, его ищут.Полиция попросила граждан не выходить на улицу.

Посольство России в Австрии пытается выяснить, есть ли среди жертв или раненых в результате случившегося россияне, рассказали агентству ТАСС в дипведомстве.

Посетители одного из заведений общепита сняли видео, где неизвестный стреляет по полицейским. Один из них падает навзничь. Люди в шоке, они кричат: "Боже мой!"

Terrorist attack in #Vienna with 7 dead confirmed and several injured. Attack took place in several locations around #Austria's capital. The city synagogue was also targeted. Comprehensive anti-terror operation taking undergoing.#terrorism pic.twitter.com/smmlYmHnNf— Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) November 2, 2020

UPDATE - One of the multiple terrorists reportedly detained. Gunfire continues in #Vienna as the terror attack unfolds.pic.twitter.com/GIE8s5Uakr— Disclose.tv ???? (@disclosetv) November 2, 2020