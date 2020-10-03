Twitter будет удалять сообщения пользователей, открыто желающих смерти заразившемуся коронавирусом президенту США Дональду Трампу

rafapress / DepositPhotos Президент США Дональд Трамп 2 октября сообщил, что у него и супруги обнаружился коронавирус. Изначально сообщалось, что он продолжит работу в Белом доме, но уже 3 октября Трамп по рекомендации экспертов перебрался в военный госпиталь в Мэриленде

Фото: Gage Skidmore / flickr.com

Twitter будет удалять сообщения пользователей, открыто желающих смерти заразившемуся коронавирусом президенту США Дональду Трампу. Аккаунты нарушителей могут быть переведены в режим только для чтения, сообщили изданию Motherboard в компании, подчеркнув, что это не означает автоматической блокировки учетной записи.

В социальной сети сослались на введенные в апреле правила, запрещающие желать кому-либо смерти, серьезных телесных повреждений и смертельной болезни или выражать надежду на это. В Twitter уточнили, что не будут принимать принудительные меры против каждого твита. Внимание будет уделяться контенту, в котором есть четкие призывы к действию и который может нанести реальный вред.

Предупреждение последовало после того, как твит президента о положительном тесте на коронавирус у него и первой леди собрал рекордное количество лайков за всю историю аккаунта Трампа - 1,8 миллиона, пишет издание "Код Дурова".

Motherboard отмечает, что в Facebook действуют иные правила: в отличие от Twitter, эта соцсеть проводит различия между частными и публичными лицами и разрешает писать критические комментарии о последних. Facebook удаляет наиболее жесткие словесные нападки на них и агрессивные высказывания, в которых имя публичного деятеля напрямую отмечено тэгом.

Как отмечает Forbes, ряд американских политиков раскритиковали предупреждение Twitter, отметив, что получали угрозы в свой адрес от пользователей, но не дождались реакции на это со стороны администрации соцсети.

Президент США Дональд Трамп 2 октября сообщил, что у него и супруги обнаружился коронавирус. Изначально сообщалось, что он продолжит работу в Белом доме, но уже 3 октября Трамп по рекомендации экспертов перебрался в военный госпиталь в Мэриленде. Лечащий врач президента Шон Конли сообщил, что главу государства госпитализировали из предосторожности, при этом он чувствует себя "очень хорошо".

По словам Конли, у Трампа сохраняются небольшой кашель, усталость и насморк. "Мы сейчас очень рады прогрессу, который демонстрирует президент", - цитирует медика РИА "Новости". Для лечения Трампа применяются ремдесивир и экспериментальная сыворотка из антител.

Врачи пока не могут сказать, когда закончится лечение. По их данным, сам Трамп был бы готов покинуть больницу уже в субботу. Отмечается, что у президента хорошее насыщение крови кислородом (96%), нет температуры, проблем с дыханием или передвижением.