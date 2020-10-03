Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации по ситуации в Нагорном Карабахе. Он заявил, что в военных действиях, помимо азербайджанских подразделений, участвуют "сирийские наемники, террористы, спецназ турецкой армии", а руководят ими из командных пунктов азербайджанских Вооруженных сил около 150 высокопоставленных турецких военных.

Целью Азербайджана и Турции Пашинян назвал "геноцид армян". "Целью азербайджано-турецких разбойничьих банд является не только решение военно-политического вопроса, карабахского вопроса. Они пришли не только для захвата территорий, сел и городов. Их цель - армяне. Их цель - продолжение политики геноцида армян", - заявил премьер.

Пашинян назвал беспрецедентным масштаб "азербайджано-турецкого террористического нападения". По его словам, "враг атакует в таких масштабах, что, по мнению военных экспертов, в 21 веке нечасто случалось где-либо в мире": позиции Карабаха по всей линии сопротивления атакуют "сотни танков и БМП, тысячи снарядов и ракет, десятки самолетов, сотни беспилотников и десятки тысяч единиц пехоты".

Пашинян сообщил о многочисленных потерях со стороны военных и гражданского населения, большое количество боевой техники вышло из строя. В некоторых местах войска армии обороны находятся в "довольно тяжелой ситуации". Однако противник, по его словам, "так и не смог решить ни одной стратегической задачи", а воюющие на стороне непризнанной республики солдаты и добровольцы "показывают невероятные примеры героизма". Потери живой силы противника, по словам Пашиняна, "превышают несколько тысяч" человек, уничтожены сотни единиц боевой техники, "десятки самолетов и вертолетов, сотни БПЛА противника".

Пашинян добавил, что в ходе субботнего контрнаступления армия обороны "достигла значительных успехов, разгромив несколько подразделений специального назначения". Премьер подчеркнул, что Армения "в состоянии защитить себя", а завершением нынешнего конфликта может стать только победа армянской стороны.

Служба национальной безопасности Армении опубликовала на своем сайте "доказательства" участия турецких военных в боевых действиях, присутствия "наемных террористов" в Карабахе и заявила о "панике" среди них. На обнародованной записи турецких, азербайджанских и арабских военные ведут переговоры. В одном из эпизодов военнослужащие обсуждают условия полета, затем пилоты просят разрешения вернуться на базу в Гяндже в Азербайджане.

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы назвал эту запись "фейковым продуктом спецслужб" Армении, передает РБК. По его словам, эти радиопереговоры не имеют отношения к боевым действиям. МИД Азербайджана выдвинул встречные обвинения против армянского правительства и диаспоры в привлечении армян из зарубежных стран для участия в боях.

Ведомство утверждает со ссылкой на собственные данные и открытые источники, что "тысячи граждан армянского происхождения из Сирии, Ливана, России, Грузии, Греции, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран уже прибыли или готовятся принять участие в боевых действиях".

В МИДе заявляют, что благотворительные и неправительственные организации армянской диаспоры собирают финансовые и иные пожертвования и отправляют их вооруженным группам, противостоящим Вооруженным силам Азербайджана. "Лица, выезжающие на территорию другой страны с целью осуществления или получения террористической подготовки, классифицируются как иностранные боевики- террористы", - подчеркнули в министерстве со ссылкой на резолюцию Совбеза ООН.

В течение дня 3 октября в столице непризнанной республики Нагорный Карабах Степанакерте прогремело несколько взрывов. Около 20:20 по местному времени (19:20 мск) в городе включилась сирена воздушной тревоги и работала около часа, сообщает РИА "Новости". После этого в городской черте раздалось четыре взрыва.

Корреспондент "Известий" с места событий сообщил о поврежденной в результате ударов электростанции. Депутат парламента Армении Арман Абовян позднее сообщил ТАСС, что город полностью обесточен. РИА "Новости" отмечает, что горожане сами выключают свет в квартирах, "чтобы противнику было сложнее целиться при обстрелах".

В городе, в основном, осталось взрослое население, детей вывезли в Ереван и другие города Армении, пишет Sputnik Армения.

Корреспондент радиостанции "Эхо Москвы" передает, что многие женщины и дети уехали еще в первый день обострения конфликта неделю назад, а теперь "уезжают те, кто оставался до последнего". До пятницы в Степанакерте по несколько раз в день объявлялась воздушная тревога. Ракеты, сброшенные с ударных беспилотников, падали вблизи границ города. 2 октября несколько домов подверглись ударам, погибли мирные жители.

Несколько сотен беженцев из Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха находятся в городе Горисе, передает корреспондент Znak.com. Это в основном женщины и дети, которые скрываются от военных действий. В городе переполнены все гостиницы, в охотничьих магазинах раскуплены бронежилеты. Через Горис везут раненых, следуют колонны военной техники, слышны звуки артиллерийских разрывов.