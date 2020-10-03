Дональд Трамп

Фото: Donald J. Trump / twitter.com У первой леди Мелании Трамп, которая также заразилась коронавирусом, наблюдаются небольшой кашель и головная боль

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Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, доставлен из Белого дома в военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кайли Макэнани. Ему предоставлена отдельная палата, в которой он будет работать.

"В целях предосторожности и по рекомендациям лечащего врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в военно-медицинском центре Уолтера Рида в течение следующих нескольких дней", - говорится в заявлении Макэнани.

По словам врача президента Шона Конли, Трамп принял дозу экспериментальной сыворотки на основе антител, произведенную американской компанией Regeneron Pharmaceuticals. Ему ввели 8 граммов коктейля поликлональных антител, все прошло "без происшествий".

В конце сентября Regeneron Pharmaceuticals объявила об успехе испытаний препарата для лечения COVID-19. По данным компании, сыворотка на основе двух антител уменьшила концентрацию коронавируса нового типа в крови и оказала положительное воздействие на симптоматику негоспитализированных пациентов, передает ТАСС.

Кроме того, Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и ежедневный аспирин. После консультаций со специалистами Трампу также стали давать препарат ремдесивир. По словам Конли, президент утомлен, но пребывает в "хорошем настроении". Дополнительный кислород ему не требуется, он "очень хорошо поправляется". Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что у Трампа "лихорадка средней тяжести".

У первой леди Мелании Трамп, которая также заразилась коронавирусом, наблюдаются небольшой кашель и головная боль. У остальных членов президентской семьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат, сообщается в Twitter пресс-секретаря Белого дома.

Телеканал CNN опубликовал видео отлета Трампа в госпиталь, на нем была надета черная маска. Перед этим президент записал краткое видеообращение. "Думаю, у меня все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке", - сказал он и поблагодарил за поддержку, добавив, что у его супруги тоже все хорошо.

President Trump boarded Marine One to travel to Walter Reed hospital.



He walked out of the residence of the White House wearing a mask and a suit. He waved to the media but did not stop to talk. https://t.co/6PxnhbDNy5 pic.twitter.com/XozGTw6DLa— CNN (@CNN) October 2, 2020

По данным газеты Politico, коронавирус также обнаружился у руководителя предвыборного штаба Трампа Уильяма Степина. У него наблюдаются слабо выраженные симптомы, схожие с симптомами гриппа, рассказал изданию высокопоставленный сотрудник штаба. Степин ушел на карантин.

О заражении коронавирусом также сообщили председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел и Бывший советник Трампа Келлиэнн Конуэй. Последняя 26 сентября была в Белом доме на мероприятии, где Трамп объявил о своем решении выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда США судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт.

Все ближайшие предвыборные мероприятия с участием Трампа отменены или пройдут в онлайн-формате. Как будут проводиться вторые и третьи теледебаты Трампа и кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, пока неизвестно. Они запланированы на 15 октября в Майами (штат Флорида) и 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

По данным Reuters и АР, штаб Байдена решил на время отказаться от критики Трампа в связи с его болезнью. CNN ранее сообщал, что штаб демократа планировал показывать в 15 штатах рекламные ролики с критикой мер, принимаемых президентом США в борьбе с коронавирусом. Штаб Трампа отвечать взаимностью не намерен.

Случаи заражения Трампа и его супруги будут включены в статистику штата Флорида, а не Вашингтона, так как их Флорида является их постоянным местом жительства. Столичный округ Колумбия включает в статистику по коронавирусу только своих жителей, объяснили в пресс-службе мэра Вашингтона Мюриэл Боузер.

После госпитализации Трампа Совет национальной безопасности США приказал всем сотрудникам носить маски на территории Белого дома, соблюдать социальную дистанцию и "избегать ненужных визитов" в Западное крыло, где находится кабинет президента. Ранее на территории Белого дома не соблюдалось обязательное правило ношения масок. Сам Трамп регулярно выражал сомнения в эффективности этой меры профилактики.