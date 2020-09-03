Евросоюз призывает международное сообщество к единой реакции на попытку убийства Алексея Навального, который, согласно выводам немецких военных экспертов, был отравлен

jorisvo / DepositPhotos В связи с этим ЕС оставляет за собой право вводить санкции. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, распространенном в четверг в Брюсселе

Josep Borrell Fontelles

Евросоюз призывает международное сообщество к единой реакции на попытку убийства Алексея Навального, который, согласно выводам немецких военных экспертов, был отравлен. В связи с этим ЕС оставляет за собой право вводить санкции. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, распространенном в четверг в Брюсселе.

В документе говорится, что ЕС "самым решительным образом осуждает покушение на Алексея Навального, который был отравлен боевым химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", аналогичным тому, которое было использовано при покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери 4 марта 2018 года". "Применение химического оружия абсолютно неприемлемо ни при каких обстоятельствах, представляет собой серьезное нарушение международного права и международных стандартов в области прав человека", - заявил Боррель.

По его словам, "российское правительство должно сделать все возможное для тщательного расследования этого преступления в условиях полной прозрачности и привлечения виновных к ответственности". "Безнаказанность недопустима. ЕС призывает Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в целях обеспечения беспристрастного международного расследования, - говорится в заявлении. - Евросоюз будет и впредь внимательно следить за этим вопросом и оценивать его последствия".

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный 20 августа после вылета на самолете из Томска в Москву внезапно почувствовал себя плохо и впал в кому. Сразу было выдвинуто предположение, что его отравили.

Соратникам и родственникам оппозиционера с огромным трудом и не сразу удалось добиться от властей разрешения на транспортировку Алексея Навального в берлинскую клинику Charite.

24 августа клиника заявила, что, судя по результатам независимых лабораторий, пациент был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Само вещество в организме на тот момент медики не выявили. Для лечения была избрана терапия атропином.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия. К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится и агент "Новичок". В его неоднократном применении подозреваются российские спецслужбы.

В Кремле настаивают, что в период пребывания Навального на территории России в его организме не выявлено никаких ядов. Между тем правительство Германии 2 сентября заявило, что химики военной лаборатории обнаружили в анализах Навального следы "Новичка".

Как подчеркнул представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, выводы военных химиков не вызывают никаких сомнений. То, что оппозиционер в России "стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества - это вопиющий случай", добавил Зайберт.

В связи с отравлением Навального ряд европейских стран призвали к ответу российское руководство, а США выразили готовность ввести персональные санкции против лиц, причастных к этому преступлению.

О нервно-паралитических веществах семейства "Новичок" впервые стало известно широкой общественности после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери 4 марта 2018 года.

Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества А-234 ("Новичок"). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения и заявляют, что последние запасы химического оружия были уничтожены, в соответствии с международными договоренностями, еще осенью 2017 года.

Международное сообщество этим заявлениями не доверяет. В июне 2020 года четыре вида опасных химикатов семейства "Новичок" были официально включены в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).