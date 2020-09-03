Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косова Авдулах Хоти на проходящих в Вашингтоне переговорах по налаживанию экономических связей "уже добиваются прогресса". Такое мнение выразил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Наши беседы сегодня утром были сосредоточены на содействии экономическим связям и экономической нормализации. С нетерпением ждем дальнейших обсуждений сегодня днем", - сказал О'Брайен, слова которого приводятся в микроблоге Twitter Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

В свою очередь министр финансов Сербии Синиша Мали, являющийся членом сербской делегации, ранее сообщил, что Соединенные Штаты на переговорах Белграда и Приштины в Вашингтоне потребовали от Вучича признать независимость Косова. По словам Мали, на лидера республики "оказывается серьезное давление".

"Мы получили наихудший документ с момента начала переговоров с Приштиной. В нем было 16 пунктов, из которых десятый подразумевает двустороннее признание. От 20 присутствующих людей, не только албанцев, на каждое наше слово следует реакция, очень агрессивная, против нас. Экономических тем очень мало", - сообщил Мали журналистам в Вашингтоне.

По словам министра, Вучич борется изо всех сил. "Огромное давление, это для нас очень тяжелые темы. Президент Вучич борется, а выдержит ли - посмотрим. Мы будем бороться до конца, как сказал президент, сдача не вариант", - сказал Мали во время паузы в переговорах. Его слова приводит газета "Вечерне новости".

Министр подчеркнул, что сербская делегация собиралась разговаривать на экономические темы. "Это была наша платформа, и тут вы получаете пункт номер 10, который подразумевает обоюдное признание. Мы боремся за каждое предложение и слово, но некоторые вещи в документе неприемлемы - и точка!", - приводит слова министра агентство Tanjug.

Переговоры Белграда и Приштины в Вашингтоне несколько раз переносились, отмечает ТАСС. На запланированную на 27 июня встречу отказался приехать президент Косова Хашим Тачи после обвинений Специальной прокуратуры по Косову в совершении военных преступлений, следом за ним от диалога в США отказался премьер-министр Хоти.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств ЕС. При этом признают независимость Косова более 100 стран, в том числе США, Франция, Великобритания и Германия. Ряд африканских стран и островных государств сначала признали суверенитет Косова, а потом отозвали свои решения.

Специальный суд по Косову создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами. Для обеспечения независимости работы юридической инстанции ее было решено разместить в Гааге.