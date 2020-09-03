Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия ждет реакции официальной Москвы на требования дать объяснения по ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. "Многое зависит от реакции российского правительства. Ко вчерашним словам мне добавить нечего", - ответила канцлер журналистам на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном в Берлине, напомнив, что в среду, 2 сентября, подробно высказалась по этой теме, передает ТАСС.

Накануне глава германского правительства сообщила, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Алексея Навального, пришли к выводу о его отравлении веществом из группы "Новичок".

Меркель подчеркнула, что факт отравления российского политика с применением боевых отравляющих веществ не вызывает сомнения. По ее словам, "только российское правительство может и должно дать ответы", проясняющие эту ситуацию.

Алексей Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике Charite, куда его доставили по просьбе родственников политика.

20 августа, Навальный был госпитализирован в Омске, где совершил экстренную посадку пассажирский самолет, на котором основатель Фонда борьбы с коррупцией и его коллеги вылетели в Москву из Томска. В полете Навальному стало плохо, в Омске он впал в кому, после чего врачи стали поддерживать его жизненные функции медикаментозной комой.

В качестве основной причины ухудшения самочувствия российские медики назвали резкое понижение уровня сахара в крови, которое вызвало нарушение обмена веществ. Окружение Навального сразу заявило о возможном отравлении политика.

24 августа немецкие врачи заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

В России до сих пор не возбуждено уголовное дело по факту отравления Алексея Навального. Ранее пресс-секретарь президента Песков утверждал, что повода для такого расследования пока нет.