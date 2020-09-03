Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что у него есть запись перехвата разговора "Варшавы и Берлина"

president.gov.by 2 сентября официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что у него есть запись перехвата разговора "Варшавы и Берлина", которая якобы доказывает, что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.

"Я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка, <...> мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко (цитата госагентства БелТА.

Он предположил, что факты и заявление канцлера Германии Ангелы Меркель были подготовлены группой специалистов, "чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Он предложил руководителям российских спецслужб серьезно разобраться в этой ситуации. "Мы и голос передадим записанный, и текст. Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо. Одна тоже цитата: "Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России". То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо", - подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии сделал вывод, что спокойной жизни "они нам не гарантируют, спокойной жизни нам не будет". "В этом я убежден. Но вы должны понимать, что мы полны решимости отстоять свой суверенитет и независимость и не позволим здесь нас наклонять. Мы видим, откуда уже ноги растут. И не просто ноги. Мы видим, что они уже по уши увязли в этой лжи и вранье. Но правда всегда побеждала. И, наверное, Господь все-таки на нашей стороне", - сказал глава государства.

"Если президент Белоруссии об этом заявил, значит у него были основания", - прокомментировал РИА "Новости" глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, не исключив, что ситуация с Навальным была провокацией западных спецслужб.

2 сентября официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". При этом Зайберт сообщил, что нервно-паралитическим боевым веществом Навального отравили в РФ. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации, назвала Навального жертвой преступления и покушения.

"Специальная лаборатория бундесвера предоставила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Наличие этого яда в анализах не подлежит сомнению. Таким образом, можно с уверенностью сказать: Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать. И я от имени всего федерального правительства осуждаю это самым решительным образом", - сказала Меркель.

В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Берлин уже в ближайшие дни обсудит с партнерами по ЕС реакцию на ситуацию с российским оппозиционером. А в США пригрозили введением персональных санкций за отравление Навального.