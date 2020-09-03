СК Белоруссии официально заявил, что пропавший 11 августа минчанин умер от отравления спиртным

Следственный комитет Республики Беларусь / Youtube.com По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. Однако жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства

Стоп-кадр видео Радыё Свабода / Youtube.com

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что смерть 52-летнего жителя Минска, пропавшего 11 августа во время протестов, связана с употреблением спиртного. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

11 августа, за несколько часов до исчезновения, 52-летний работник Минского завода шестерен рассказал своему соседу по общежитию, что собирается пойти к торговому центру "Рига", где в тот день происходили жесткие столкновения между протестующими и силовиками. Коллеги Будницкого забили тревогу на следующий день, когда тот не вышел на работу. Они написали заявление в милицию о пропаже человека.

По данным следствия, поздно вечером того же 11 августа в сквере вблизи одного из домов на улице Берестянской мужчина попросил у прохожих закурить. В какой-то момент 52-летнему минчанину стало плохо и он упал. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия, мужчина скончался на месте.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной специалистами ГКСЭ, причиной смерти явилось острое отравление этиловым спиртом", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили, что у умершего при себе были документы, а его личность сразу установили. Они также не нашли телесных повреждений, за исключением полученных в результате "падения с высоты собственного роста". При этом коллеги умершего, подавшие заявление о его пропаже, получили информацию только 31 августа.

В Следственном комитете заявили, что сообщения интернет-ресурсов, которые "поспешили связать гибель мужчины с происходящими событиями в стране", не соответствуют действительности. Следователи считают, что авторы некоторых Telegram-каналов целенаправленно придают каждому информационному поводу политическую окраску.

Это не первый случай с начала массовых протестов в Белоруссии, когда люди пропадают, а затем их находят мертвыми. То же самое случилось с 28-летним Никитой Кривцовым. Он пропал 12 августа, а спустя 10 дней Кривцова нашли повешенным в лесу в Партизанском районе Минска.

29-летний директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона в Гродненской области Константин Шишмаков пропал 15 августа. Он позвонил жене около 17:00 и сказал: "Я здесь работать больше не буду, еду домой". Однако дома директор так и не появился.

Сотрудники поисково-спасательного отряда "Ангел" организовали поиски Шишмакова. "Мы приняли решение направить поисковую группу с беспилотниками к месту, где у него последний раз работал мобильный телефон. Во время поисковых мероприятий мы обнаружили автомобиль пропавшего. Впоследствии мы обнаружили и тело пропавшего", - рассказал командир отряда "Ангел" Сергей Ковган.

В Следственном комитете Белоруссии заявили, что проводят проверку по факту смерти Шишмакова, однако следов насильственной смерти не обнаружено.

Отец погибшего Андрей Шишмаков высказал мнение, что гибель сына связана с президентскими выборами 9 августа. В тот день Константин Шишмаков был в избирательной комиссии и вместе с еще одним ее членом отказался подписать итоговый протокол голосования. Кто-то расписался за них. После окончания работы на участке "отказников" предложили довезти до дома, на что они ответили: "Нам нечего стыдиться, мы пойдем сами".

"Всю неделю Константин был в отпуске, он кончился в пятницу. В субботу [15 августа] в музее рабочий день, и сын вышел на работу. В конце дня он позвонил жене, чтобы сказать: работать здесь он больше не хочет и не может", - рассказал Андрей Шишмаков.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек. Один мужчина погиб непосредственно во время протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. Однако жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

В последнее время власти перешли к точечным задержаниям наиболее активных протестующих и членов стачкомов. Одновременно Лукашенко в своих заявлениях продвигает версию о том, что политический кризис спровоцировали из-за рубежа, а НАТО якобы готовится к военному вторжению в Белоруссию.