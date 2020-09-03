Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 сентября принял ряд кадровых решений

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 сентября принял ряд кадровых решений. Как передает корреспондент БелТА, Валерий Вакульчик, который работал в должности председателя Комитета государственной безопасности, назначен государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии.

Его место на посту председателя КГБ занял Иван Тертель, который ранее руководил Комитетом госконтроля. Исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, ранее занимавший пост первого заместителя председателя этого ведомства.

Также произошла своего рода рокировка: мэр Минска Анатолий Сивак занял пост вице-премьера Белоруссии, а вице-премьер Владимир Кухарев стал мэром Минска. "Для нас самое важное - не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну", - заявил новому главе города Лукашенко, которого цитирует Sputnik Беларусь".

Сам Кухарев после назначения на должность отметил, что Минск - город разноплановый и здесь много направлений деятельности. "Поэтому необходимо работать комплексно для того, чтобы город развивался системно, для обеспечения комфортного проживания в нем граждан", - заявил он, добавив, что город не должен останавливаться в своем развитии в условиях акций протеста. "Мы видим, что подавляющее большинство граждан работают спокойно, не останавливаются заводы и предприятия", - отметил он.

Кроме того, Лукашенко согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области. Председатель Октябрьского райисполкома Андрей Барановский ушел на повышение и займет место зампредседателя Гомельского облисполкома. На его должность в Октябрьский район назначен первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Лоевского райисполкома Сергей Довгалев.

Сергей Ермолицкий, который до недавнего времени возглавлял управление Департамента исполнения наказаний МВД по Гомельской области, будет руководить Гомельским райисполкомом. А первый зампредседателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома Дмитрий Козел переведен на место главы Добрушского района. Должность председателя Жлобинского райисполкома займет директор предприятия "Амкодор-Гомель" Александр Григоренко.