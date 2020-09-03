Генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает 4 сентября Совет НАТО на уровне послов по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным

NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr По данным западных СМИ, на совете будут обсуждаться возможные последствия заявления об отравлении Навального субстанцией группы нервно-паралитических боевых веществ "Новичок"

NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает 4 сентября Совет НАТО на уровне послов по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным западных СМИ, на совете будут обсуждаться возможные последствия заявления об отравлении Навального субстанцией группы нервно-паралитических боевых веществ "Новичок". К такому выводу пришли эксперты лаборатории бундесвера. В неоднократном применении этого яда подозреваются российские спецслужбы. При этом в Кремле отрицают само существование "Новичка", так как последние запасы химоружия в РФ были, по официальным данным, уничтожены еще в 2017 году.

Напомним, лидер оппозиции и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, летевшего 20 августа из Томска в Москву. Практически сразу он впал в кому. Два дня российские власти фактически не давали родственникам Навального вывезти его за границу для качественного лечения. 22 августа оппозиционера все же вывезли в берлинскую клинику Charite, где он находится по сей день.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель выступила с заявлением. "Специальная лаборатория бундесвера предоставила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Наличие этого яда в анализах не подлежит сомнению. Таким образом, можно с уверенностью сказать: Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать. И я от имени всего федерального правительства осуждаю это самым решительным образом", - сказала она.

После того, как правительство Германии объявило об обнаружении "Новичка" в организме Навального, покушение на его жизнь осудили мировые лидеры. А в США пригрозили персональными санкциями за отравление оппозиционера.

В Кремле продолжают утверждать, что никакого отравления не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в организме Навального, пока он находился в России, не было обнаружено яда.

В поддержку позиции Москвы выступил и глава Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что скандал с мнимым отравлением Навального - провокация западных спецслужб.

"Я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка, <...> мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - сказал Лукашенко.

Он предположил, что факты и заявление канцлера Германии Ангелы Меркель были подготовлены группой специалистов, "чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси".

В правительстве Германии опровергли слова Лукашенко, передает ТАСС. "Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой", - заявили в кабмине и отметили, что к сделанным в среду по теме Навального канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям "нечего добавить".

Несмотря на целый ряд громких заявлений с требованием объяснений от Москвы ситуации с Навальным, скандал вряд ли обернется для Кремля серьезными политическими последствиями. В США в разгаре президентская гонка, международная политика отошла на второй план, а новый президент даже в случае проигрыша Дональда Трампа вступит в должность только в феврале 2021 года, отмечает The Bell.