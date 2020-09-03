Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен призвал российские власти расследовать отравление политика Алексея Навального, найти виновных и привлечь их к ответственности. После переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель он заявил, что расследование должно быть проведено непременно, потому что "человек почти умер". Кроме этого, должна быть реакция со стороны ЕС, считает он.

"Конечно, там что-то произошло в самолете в России, в поле российской юрисдикции", - добавил шведский премьер. Его слова приводит "Интерфакс".

Правительство Германии 2 сентября сообщило, что лаборатория бундесвера нашла следы отравляющего вещества "Новичок" в организме Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ждет от Москвы объяснений. Она высказала мнение, что оппозиционера хотели заставить замолчать.

Напомним, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в августе отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти "Единая Россия". Снятый материал был опубликован 31 августа уже без участия оппозиционера, который 20 августа после вылета на самолете из Томска внезапно почувствовал себя плохо и впал в кому. Сразу было выдвинуто предположение, что его отравили.

Соратникам и родственникам оппозиционера с огромным трудом и не сразу удалось добиться от властей разрешения на транспортировку Алексея Навального в берлинскую клинику Charite.

24 августа клиника заявила, что, судя по результатам независимых лабораторий, пациент был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Само вещество в организме на тот момент медики не выявили. Для лечения была избрана терапия атропином.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия. К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится и агент "Новичок". В его неоднократном применении подозреваются российские спецслужбы. Именно они, по версии британских следователей, организовали химатаку в Солсбери в марте 2018 года, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Российские медики, а также представители правоохранительных органов РФ утверждают, что не выявили никаких отравляющих и сильнодействующих веществ в организме Навального. На этом же продолжают настаивать и в Кремле, комментируя заявление правительства Германии об обнаруженном в организме Навального "Новичке".

Как подчеркнул представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, выводы военных химиков о присутствии химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок" в организме Навального не вызывают никаких сомнений. То, что оппозиционер в России "стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества - это вопиющий случай", добавил Зайберт.

В связи с отравлением Навального ряд европейских стран призвали к ответу российское руководство, а США выразили готовность ввести персональные санкции против лиц, причастных к этому преступлению.