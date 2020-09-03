Белорусские правозащитники направили в Комитет против пыток ООН обращение о проведении расследования по факту систематического применения пыток на территории республики. Расследование будет проводиться в интересах 47 пострадавших из числа задержанных во время акций протеста.

"Обращаемся к Комитету против пыток с просьбой провести расследование по факту систематического применения пыток на территории Республики Беларусь в порядке процедуры, предусмотренной статьей 20 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания", - отмечается в коллективном обращении правозащитников и потерпевших, выдержки из которого приводит незарегистрированный в стране правозащитный центр "Весна".

Заявителями предоставлены доказательства, что на протяжении нескольких дней, начиная с 9 августа, по всей стране сотрудники силовых структур Белоруссии (как в ходе задержания, так и в период содержания задержанных) умышленно причиняли гражданам сильную боль, "а также физические и нравственные страдания, выразившиеся в причинении телесных повреждений различной степени тяжести и нанесении психологических травм".

Речь идет об "оскорблениях, избиениях дубинками, пытках, нанесении телесных повреждений (переломы, раны, обширные синяки, электрошок), распылении газа из баллончиков в закрытых помещениях с задержанными". Граждан "заставляли их часами стоять на коленях на асфальте, угрожали им применением оружия, сексуальным насилием, лишали их сна, гигиенических процедур, еды и воды, отказывались оказывать медицинскую помощь и передавать необходимые лекарства".

Кроме того, задержанные содержались в нечеловеческих условиях: в камерах, рассчитанных на 4-6 человек, одновременно размещалось до 40 человек, в том числе граждане с подтвержденным диагнозом COVID-19.

На пострадавших также оказывалось массированное психологическое давление: принуждение к исполнению государственного гимна Белоруссии и выкрикивание лозунгов, требования признать превосходство действующей власти и правоохранительных органов, оскорбления на почве политических взглядов.

Многие потерпевшие впоследствии были доставлены в больницы для оказания помощи (некоторые в крайне тяжелом состоянии), большому количеству задержанных после освобождения потребовалась помощь психологов и психотерапевтов, отмечается в заявлении.

В нем также утверждается, что задержанных пытали должностные лица и иные лица, выступавшие в официальном качестве, и их действия "очевидно были санкционированы действующей властью" Белоруссии.

Правозащитники и потерпевшие просят Комитет против пыток рассмотреть обращение в максимально оперативные сроки, "так как в стране продолжаются систематические задержания участников мирных протестов, их незаконное и ненадлежащее содержание в местах изоляции", передает "Интерфакс".

Ранее журналистка и оппозиционный политик Ольга Карач заявила о том, что в отношении задержанных применяли и сексуальное насилие. "Мы точно знаем, что насиловали в тюрьмах при задержаниях не только женщин и мужчин, но и детей. Насиловали не обычным образом, а дубинками милицейскими, либо бутылками, либо какими-то палками", - сказала она. Ее слова приводило издание "МБХ медиа".

Ранее телеграм-канал NEXTA Live опубликовал пост, в котором сообщалось об изнасилованиях девушек в белорусских СИЗО с 9 по 13 августа. У одной из пострадавших был зафиксирован разрыв шейки матки. Отмечалось, что к надругательствам причастны представители силовых структур.

В интернете также появилась информация, согласно которой в гродненских больницах находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания. Об этом сообщили врачи-гинекологи на условиях анонимности. Следственный комитет Белоруссии объявил о начале проверки.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек. Один мужчина погиб непосредственно во время протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены 9-11 августа сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. Однако жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Оппозиция сформировала Координационный совет с целью осуществления мирного транзита власти в стране и проведения новых выборов президента. В него вошли около 50 человек. 19 августа Координационный совет сформировал президиум. В него вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе), Лилия Власова (международный медиатор), Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ), Максим Знак (юрист), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра, бывший министр культуры и дипломат).

Александр Лукашенко отказывается вести переговоры с советом, обвинив его членов в попытке государственного переворота. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Президент утверждает, что не допустит новых выборов даже под угрозой смерти, а членов Координационного совета оппозиции называет "нацистами" и "черносотенцами", хотя среди них оказались представители культурной и политической элиты (например, экс-министр Павел Латушко).

В последнее время власти перешли к точечным задержаниям наиболее активных протестующих и членов стачкомов. Также оказывается давление на членов Координационного совета. Члены президиума совета, в том числе Латушко и Алексиевич, уже вызывались на допросы по уголовным делам. Два члена президиума получили административные аресты по обвинению в подготовке незаконных массовых акций. Одновременно Лукашенко в своих заявлениях продвигает версию о том, что политический кризис спровоцировали из-за рубежа, а НАТО якобы готовится к военному вторжению в Белоруссию.

27 августа президент России Владимир Путин объявил, что готов защитить суверенитет Белоруссии в случае угрозы извне. По его словам, Лукашенко попросил такой помощи в случае необходимости. Путин также сказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских сотрудников правоохранительных органов.