Сын Алексея Навального Захар не может приехать к отцу в берлинскую клинику, сообщила пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш. По ее словам, для этого супруге основателя ФБК Юлии Навальной нужно оформить доверенность в консульстве, но чтобы попасть туда, ей нужно ждать три недели, написала Кира Ярмыш в своем Twitter.

Горькая ирония состоит в том, что консульства существуют для решения экстренных проблем, а не создания бюрократических препон.

Напомним, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в августе отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти "Единая Россия". Первая часть снятого материала была опубликована 31 августа уже без участия оппозиционера, который 20 августа после вылета на самолете из Томска внезапно почувствовал себя плохо и впал в кому. Сразу было выдвинуто предположение, что его отравили.

Соратникам и родственникам оппозиционера с огромным трудом и не сразу удалось добиться от властей разрешения на транспортировку Алексея Навального в берлинскую клинику Charite.

24 августа клиника заявила, что, судя по результатам независимых лабораторий, пациент был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Само вещество в организме на тот момент медики не выявили. Для лечения была избрана терапия атропином.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия. К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится и агент "Новичок". В его неоднократном применении подозреваются российские спецслужбы.

В Кремле настаивают, что в период пребывания Навального на территории России в его организме не выявлено никаких ядов. Между тем правительство Германии 2 сентября заявило, что химики военной лаборатории обнаружили в анализах Навального следы "Новичка".

Как подчеркнул представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, выводы военных химиков не вызывают никаких сомнений. То, что оппозиционер в России "стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества - это вопиющий случай", добавил Зайберт.

В связи с отравлением Навального ряд европейских стран призвали к ответу российское руководство, а США выразили готовность ввести персональные санкции против лиц, причастных к этому преступлению.