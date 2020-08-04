Власти США приложат большие усилия для того, чтобы к концу года президент Венесуэлы Николас Мадуро лишился политического влияния в Боливарианской Республике. Об этом заявил в во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Его слова приводит ТАСС.

"Без сомнений, мы надеемся, что он не переживет этот год (в качестве главы государства. - Прим. ТАСС). Мы усердно работаем над тем, чтобы так было, - сказал Абрамс. - Что должно произойти для этого? Жители Венесуэлы должны протестовать против этих выборов (речь о выборах в Национальную ассамблею, которые назначены на декабрь. - Прим. ТАСС)".

Кроме того, международное сообщество "должно отвергать эти выборы как полное мошенничество". "Нужно больше санкций, персональных санкций. <...> В случае с отношениями, особенно между Ираном и Венесуэлой, нам нужно продолжать пытаться помешать их развитию", - добавил сотрудник Госдепартамента США.

Бойцы армии Венесуэлы на данный момент все еще предпочитают поддерживать власти страны во главе с Николасом Мадуро, отметил Эллиот Абрамс. "Пока что венесуэльские военные остаются на стороне режима, и это трагично", - сказал он.

При этом Абрамс с иронией отозвался о боеспособности армии Венесуэлы, отметив, что в ней "больше генералов, чем во всей НАТО", передает "Интерфакс".

Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. Это могло бы стать ключом к процветанию, если бы не популистская политика президента Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, подорвавшая рыночные институты. Однако во всех многочисленных бедствиях, обрушившихся на страну, власти винят внешние силы, в том числе "американский империализм".

Боливарианская Республика на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты, гиперинфляцией, дефицитом товаров. Весной 2019 года сообщалось о развале национальной системы здравоохранения. Из-за нехватки лекарств и вакцин быстро распространяются такие заболевания как корь, дифтерия, туберкулез, малярия, растет детская смертность. Многие дети страдают от голода. Согласно прошлогодним оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек (примерно каждый восьмой житель).

"Утечка мозгов" оборачивается еще большими экономическими проблемами и отсутствием квалифицированной рабочей силы.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Реальные рычаги власти остались у Мадуро. Несмотря на санкции и проблемы в экономике, ему остался верен генералитет и руководство сил безопасности.