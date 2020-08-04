kefirm / DepositPhotos Ученые заметили массовый переезд британцев в ЕС после Brexit

kefirm / DepositPhotos

Число британцев, переехавших в страны ЕС после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, выросло на 30%. Такие данные содержатся в исследовании партнерства "Оксфорд-Берлин" и Берлинского центра социологических исследований (WZB), приведенном на сайте центра.

По подсчетам авторов исследования, число британцев, уезжающих в ЕС, выросло в среднем до 73,6 тыс. в 2016-2018 годах. В период с 2008-го по 2015 год этот показатель был на уровне 56,8 тыс. в год. Еще значительнее выросло число тех, кто получил гражданство ЕС, - более чем на 500%, а в случае с гражданством Германии - более чем на 2000%.

Отмечается, что после Brexit для получения немецкого гражданства зарегистрировались 31 600 британцев - это почти одна треть всех британских граждан, проживающих в Германии. По уровню натурализации в Германии Великобритания сейчас уступает лишь Турции: согласно опросам, две трети британцев готовы принять потерю дохода в результате переезда, а многие приехали в Германию без работы. Более того, каждый третий респондент сказал, что голосование по Brexit оказало прямое влияние на их психическое здоровье, иногда вызывая депрессию. В то же время исследователи отмечают растущую готовность респондентов интегрироваться в немецкое общество.

"Темпы роста миграции и числа случаев получения гражданства приобрели такой масштаб, который характерен лишь для последствий крупных экономических или политических кризисов", - отметил ученый из WZB Даниель Ауэр. По его словам, после сравнения с миграцией между другими европейскими странами исследователи пришли к выводу, что основным стимулом для переезда британцев стал именно Brexit. Ученые отметили потенциальную "утечку мозгов высокообразованных граждан Великобритании", которые переезжают в ЕС.

По словам исследователей, главными причинами эмиграции являются неопределенность экономической и социальной ситуации в Великобритании и стремление смягчить будущие ограничения с точки зрения свободы передвижения и проживания. Те же, кто уже живет за границей в Европе, становятся натурализованными гражданами в стране проживания, что особенно важно на фоне неопределенности права на будущее проживание граждан Великобритании в ЕС.

Напомним, сейчас в Британии действует переходный период выхода из ЕС, который продлится до 31 декабря 2020 года. Он необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести еще одни сложные переговоры и согласовали свои будущие отношения.

В переходный период Соединенное Королевство будет оставаться в европейском таможенном союзе и едином рынке, сохранится свобода передвижения между Великобританией и ЕС. В то же время Великобритания теряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии, то есть она будет подчиняться правилам и законам ЕС, но у нее не будет права голоса в блоке.

Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу, - новое торговое соглашение. Если это не произойдет, то торговля между ЕС и Соединенным Королевством будет происходить по правилам ВТО, что невыгодно Лондону и Брюсселю.