Стоп-кадр видео Daily Mail / YouTube Daily Mail опубликовала эксклюзивные кадры c задержания афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого привела к массовым протестам против расизма в США

Стоп-кадр видео Daily Mail / YouTube

Daily Mail опубликовала эксклюзивные кадры c задержания афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого привела к массовым протестам против расизма в США.

На видеозаписи, сделанной на нательные камеры офицеров полиции Томаса Лейна и Алекса Куэнга, видно, как один из стражей порядка направляет пистолет на голову Флойда, который в этот момент находится в автомобиле. В ответ мужчина плачет и просит не стрелять в него. "Офицер, пожалуйста, не стреляйте в меня. Пожалуйста, приятель", - говорит Флойд на записи.

На кадрах видно, как мужчина плачет, кричит, жалуясь на клаустрофобию, а также говорит, что не может дышать. Однако полицейские не проявляют к нему жалости и в конце концов применяют к нему силу.

Ранее суд обнародовал стенограмму с видеорегистратора одного из полицейских, который участвовал в задержании Флойда. Как показывает запись, афроамериканец говорил о своем физическом недомогании еще до того, как его повалили на землю. Когда его пытались поместить в патрульный автомобиль, он сказал, что страдает клаустрофобией и не может дышать. В ответ на это полицейские посоветовали ему расслабиться и глубже дышать, заявив, что все в порядке.

Также в материалах дела содержится 60-страничная стенограмма допроса одного из участников задержания, экс-полицейского Томаса Лейна. На вопрос, чувствовал ли он, что Флойду требуется неотложная медицинская помощь, Лейн ответил утвердительно, но отказался отвечать на вопрос, считает ли он себя или своего коллегу Дерека Шовена, способствовавшими смерти Флойда.

Его адвокат заявил, что Лейн не несет ответственности за смерть Флойда, поскольку проходил обучение у Шовена, будучи новичком на службе, и должен был подчиняться его указаниям. К тому же, по его словам, сам Флойд находился под воздействием наркотиков, а полицейские боялись возможной агрессии со стороны задержанного, если он придет в сознание.

Во время задержания Флойда удерживали на земле: он лежал на животе, в то время как Дерек Шовен давил коленом на его шею. В ответ на вопрос Лейна, стоит ли поворачивать Флойда на бок, Шовен ответил, что все следует оставить как есть. После того, как Лейн выразил обеспокоенность состоянием Флойда, Шовен заявил, что скоро приедет скорая помощь. Лейн заявил, что Флойд теряет сознание, и в то же время один из свидетелей заявил, что тот "даже не дышит". Другие свидетели задержания несколько раз потребовали проверить пульс Флойда, а после того, как Флойд перестал дышать, полицейские не смогли нащупать его пульс. Несмотря на это, Шовен использовал удушающий прием еще несколько минут.

Экс-офицеру Дереку Шовену, ранее бывшему единственным обвиняемым, предъявили обвинения в непредумышленном убийстве второй степени и убийстве третьей степени. Следствие считает, что он виновен не только в непреднамеренном убийстве второй степени, но и в совершении нападения третьей степени тяжести. Семья погибшего настаивает на обвинении в убийстве с отягчающими обстоятельствами (убийство первой степени). Троим другим участникам задержания Флойда - Томасу Лэйну, Дж. Александру Куенгу и Ту Тао - предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

CNN указывает, что только за убийство второй степени Шовена могут приговорить к 40 годам тюрьмы. Такой же срок предусмотрен за пособничество в таком преступлении и подстрекательство к нему. Непредумышленное убийство, а также пособничество и подстрекательство к нему наказываются десятью годами заключения.

После смерти Флойда, ставшей поводом для массовых акций протеста под лозунгом "Black Lives Matter" (Жизни черных имеют значение), президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на реформирование полиции и снижение риска противоправных действий ее сотрудников во время операций. Документ предполагает создание базы данных для отслеживания неправомерных действий со стороны полицейских, а также использование федеральных грантов для поощрения отделений полиции за их соответствие стандартам, связанным с применением силы при задержании.

Кроме того, приказ направлен на привлечение к работе вместе с полицией сотрудников социальных служб и психологов в случае вызовов, когда речь идет о бездомных, о людях, страдающих психическими расстройствами, наркотической или алкогольной зависимостью.