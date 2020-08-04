stokkete / DepositPhotos Русские хакеры взломали и несколько раз получали доступ к почтовому ящику британского экс-министра торговли Лиама Фокса. Именно оттуда были украдены раскрытые перед выборами премьера Великобритании секретные документы об американско-британском торговом соглашении

stokkete / DepositPhotos

Русские хакеры взломали и несколько раз получали доступ к почтовому ящику британского экс-министра торговли Лиама Фокса. Именно оттуда были украдены раскрытые перед выборами премьера Великобритании секретные документы об американско-британском торговом соглашении, выяснил Reuters. В 2019 году публикацию засекреченных соглашений называли "русским" способом помешать избранию нынешнего премьера Бориса Джонсона.

По данным Reuters, хакеры обращались к аккаунту экс-министра торговли несколько раз в период с 12 июля по 21 октября 2019 года. Источники не говорят, к какой именно группе или организации принадлежали хакеры, но есть четкие указания на то, что взломы имели признаки господдержки. Среди украденной информации было шесть траншей документов, подробно описывающих британские торговые переговоры с США.

Как сообщает Русская служба BBC, украденные документы были затем опубликованы в интернете, и оппозиционная Лейбористская партия использовала их во время предвыборной кампании, утверждая, что судьба Национальной системы здравоохранения (NHS) находится под угрозой. Британское правительство заявило, что Россия почти несомненно пыталась повлиять на исход парламентских выборов 2019 года при помощи этих документов, распространяя их при помощи кампании, получившей в британской прессе название Secondary Infektion.

Представитель британского правительства отказалась комментировать расследование Reuters, сославшись на идущее уголовное расследование. Он также добавил, что сейчас правительство Великобритании располагает "очень надежными системами для защиты IT-систем должностных лиц".

По мнению издания, взлом аккаунта Фокса и последующая утечка секретных документов в преддверии прошлогодних выборов является примером самых неприкрытых попыток России вмешаться в британскую политику. В июле министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прямо обвинил Россию в попытке повлиять на парламентские выборы в стране. Тогда же был опубликован парламентский отчет, согласно которому Москва пыталась повлиять на референдум о независимости Шотландии в 2014 году и на голосование 2016 года по Brexit.

Опубликованные документы о торговом соглашении вызвали крупный скандал: оппозиция пыталась преподнести их как правительственный заговор с целью преимущественного доступа американских компаний на рынок продовольствия и закупок британской Национальной службы здравоохранения. В итоге лидер лейбористов Джереми Корбин так и не смог объяснить, откуда взялись документы, и почему он считает их подлинными.