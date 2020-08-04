Jonathan Petramala / Twitter Предупреждение о тропическом шторме действует на Восточном побережье США - от Северной Каролины, где из-за стихии введено чрезвычайное положение, до границы штата Мэн с Канадой

Jonathan Petramala / Twitter

В Атлантическом и Тихом океанах продолжается сезон тропических циклонов. 4 августа сразу два из них вышли на сушу - ураган "Исайяс" на востоке США и тайфун "Хагупит" на востоке Китая. Примечательно, что в обоих случаях максимальная скорость ветра составляла 136,8 км/ч.

"Исайяс", от которого ранее пострадали Доминикана, Пуэрто-Рико, Теркс и Кайкос и Багамские острова, у побережья Флориды ослабел до тропического шторма и вновь стал ураганом вблизи Южной Каролины. Он пересек береговую линию на юге Северной Каролины и в настоящее время почти достиг Виргинии, опять став тропическим штормом. Скорость ветра уменьшилась до 110 км/ч, информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Предупреждение о тропическом шторме действует на Восточном побережье США - от Северной Каролины, где из-за стихии введено чрезвычайное положение, до границы штата Мэн с Канадой. Сложные погодные условия ожидаются также во многих крупных городах, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке и Филадельфии. Метеорологи предупреждают о сильных осадках, в некоторых районах возможны торнадо.

Пока от урагана досталось прибрежным населенным пунктам и островам в штатах Южная и Северная Каролина. Здесь проливные дожди и штормовой нагон привели к наводнениям. Затоплены улицы в городе Уилмингтон, население которого превышает 100 тысяч человек. По данным сервиса PowerOutage.US, в Северной Каролине и Виргинии без света остались 443 тыс. домов.

Glad I didn't take off my waders to get to my hotel...the appropriately named "water street" in downtown #WilmingtonNC is flooding from the south eye pushing water up the Cape Fear River. #isaias @accuweather pic.twitter.com/X9UZlAPAYP— Jonathan Petramala (@jpetramala) August 4, 2020

В Китае тайфун "Хагупит" обрушился на провинцию Чжэцзян. Он вышел на сушу в городском уезде Юэцин и, ослабевая, продолжает движение на восток страны. В провинциях Чжэцзян и Фуцзянь идут проливные дожди. Штормовая погода наблюдалась в западных и южных районах Восточно-Китайского моря, акватории вблизи острова Дяоюйдао, устье Янцзы, а также в заливе Ханчжоувань и прибрежных районах этих провинций, сообщает агентство "Синьхуа".

По данным на 22:00 3 августа, более 381 тыс. жителей провинции Чжэцзян были эвакуированы в безопасные районы. В провинции Фуцзянь приостановлено строительство и работа железнодорожного транспорта, а суда вернулись в порты.

По прогнозам синоптиков, "Хагупит", теряя силу, продолжит движение на север со скоростью 20-25 км/ч. Он выйдет в Желтое море, а в среду утром приблизится к западному побережью Корейского полуострова. Предупреждение также объявлено в Приморском крае.

В связи с влиянием активных фронтальных разделов на западе края и выходом на акваторию Японского моря тропического циклона 6-7 августа в Приморском крае ожидаются дожди, в отдельных районах сильные (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее), на юго-востоке края утром и днем 6 августа местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее), предупреждает Примгидромет.

Ночью 7 августа очень сильный дождь (более 50 мм) сохранится на севере восточного побережья края. Дожди будут сопровождаться грозами, в прибрежных районах с ветром 15-22 м/с. Днем в пятницу по району Поворотный-Золотой ожидается высота волн 2,5-3,5 м, в открытой части моря 3-4 м. В бухтах побережья - сильный накат.

На реках края вероятно формирование локальных дождевых паводков высотой подъема уровней воды на 0,4-0,9 м, на реках юго-восточных и восточных районов края возможны резкие подъемы воды до 1,4 м, с подтоплением пониженных участков местности от переполнения малых водотоков и интенсивного ливневого стока.