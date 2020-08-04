ВСЕ ФОТО Около порта в Бейруте прогремел мощный взрыв

Beirut City / Facebook В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра, взрывной волной выбило стекла

Beirut City / Facebook Сообщается о десятках пострадавших, которые доставляют в больницы города

Beirut City / Facebook

Около порта в Бейруте прогремел мощный взрыв, передает РИА "Новости". Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. После прогремел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.

Причина происшествия пока не установлена. Неофициально озвучиваются две версии - удар Израиля по складу с вооружением и взрыв на складе пиротехники. На месте ЧП работают экстренные службы. Сообщается о десятках пострадавших, которые доставляют в больницы города.

В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра, взрывной волной выбило стекла, уточняет NEWSru.com Israel.

Позднее стало известно, что всего было два взрыва с интервалом в 15 минут. Первый произошел в порту, второй внутри города.

По уточненным данным, в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан в эфире местного телевидения

По информации местного издания Al Hadath, счет пострадавшим идет на сотни. Повреждены десятки зданий и автомобилей, по всему городу вылетели окна.

Ливанский телеканал LBCI передал, что в ангаре N12, в котором хранились фейерверки, пожар. Онлайн СМИ отмечают, что недалеко от порта находится резиденция бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири. Он не пострадал.

По данным на текущий момент, погибших и пострадавших среди граждан России в результате взрывов в Бейруте нет, фасад здания российского посольства получил незначительные повреждения. "У нас нет пострадавших среди сотрудников нашего посольства. Единственное, само здание посольства и жилой комплекс получили незначительные фасадные повреждения. Если попросту - у нас повылетали стекла", - сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе посольства РФ в Бейруте Дмитрий Лебедев.

По его словам, российские дипломаты "занимаются выяснением судьбы россиян", которые потенциально могли оказаться в районе взрывов. "У нас, по состоянию на сейчас, информации о погибших и пострадавших россиянах нет", - заявил Лебедев.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o— Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020