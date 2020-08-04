ВСЕ ФОТО Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию поднял тему задержания 33 граждан России

president.gov.by В послании белорусскому народу и Национальному собранию Лукашенко заявил, что ему поступила информация о переброске еще одного отряда боевиков на юг страны

president.gov.by По версии российской стороны, задержанные - сотрудники ЧОПа, которые летели в Латинскую Америку через Минск и Стамбул

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию поднял тему задержания 33 граждан России и заявил о переброске еще одного отряда боевиков на юг страны. "Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим", - цитирует его БелТА. Подробностей Лукашенко не привел.

Предваряя рассказ о российских наемниках, президент заявил о попытке организовать бойню в центре Минска. "Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии", - приводит слова Лукашенко РИА "Новости". Никого конкретно в попытке организовать эту бойню он не обвинил, но после этого перешел к обсуждению задержанных "вагнеровцев".

По его словам, наемники приехали в Беларусь намеренно и наблюдали в Минске за происходящим в ходе президентской предвыборной кампании. В третьи страны они уезжать не собирались. "И все это про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию - вранье. Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь", - заявил Лукашенко.

По его словам, задержанным было приказано ждать. "Были билеты, купленные на Стамбул, - это легенда, потому что, выезжая через российскую границу, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул", - объяснил президент. Он выразил недоумение, почему лететь надо было именно через Минск, если попасть в Стамбул можно "из Новороссийска, из Крыма в конце концов".

По версии российской стороны, задержанные - сотрудники ЧОПа, которые летели в Латинскую Америку через Минск и Стамбул. "Вы же уже опозорились. Сперва Стамбул, потом Венесуэла, вчера уже позвонили - нет, не Венесуэла", - цитирует главу государства "Коммерсант".

"Мы по-человечески относимся к этим ребятам, и от этого получили определенный эффект: они рассказали все. Поэтому прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации, - призвал Лукашенко. - Мы родные люди - белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело".

Писатель Захар Прилепин, который после задержания группы россиян в Белоруссии заявил, что служил с несколькими из них в одном батальоне в Донбассе, сообщил РБК, что знает людей, которых белорусские власти называют боевиками ЧВК Вагнера, и часть из них уже покинула страну.

"Они шли несколькими группами, сейчас Лукашенко говорит, что все это неправда и билеты фиктивные, но эти люди ехали несколькими группами в третью страну. И одна группа уже уехала, а эта была следующая или одна из трех и была перехвачена", - сказал Прилепин. Он отметил, что не знает, сколько именно человек прибыли в Белоруссию, но часть из них точно отправилась в третью страну.

"Я не знаю, 170 их или 35 или 46. Дело только в том, что данные люди не чэвэкашники, чоповцы, называйте их как угодно, я их знаю и знаю, куда они ехали", - заявил писатель, подчеркнув, что "никакого отношения к Белоруссии или деятельности там эти группы не имели". Задержанные россияне, по его словам, входили в группу, которая должна была вылететь последней. Остальные добрались до пункта назначения, "где выполняются задачи". Конкретное место Прилепин не раскрыл.