ВСЕ ФОТО Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NCT) при правительстве Черногории включил Россию в обновленный список стран, гражданам которых разрешен въезд без дополнительных условий в связи с коронавирусом

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов "Учитывая эпидемиологическую ситуацию в наших странах и особенно надежность и актуальность имеющихся данных, а также потребности нашей индустрии туризма и национальные интересы Черногории, Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям оценил, что нет никаких препятствий для разрешения въезда жителей России и Азербайджана", - говорится на сайте правительства Черногории

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Оперштаб также предложил рассмотреть вопрос дальнейшего снятия ограничений для въезда в Черногорию, в первую очередь, для жителей Западнобалканского региона. При этом отмечается, что говорить о разрешении на въезд для жителей соседних с Черногорией стран можно будет только после оценки эпидемиологической обстановки в каждой из них

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NCT) при правительстве Черногории включил Россию в обновленный список стран, гражданам которых разрешен въезд без дополнительных условий в связи с коронавирусом. В "зеленый" список также включен Азербайджан.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в наших странах и особенно надежность и актуальность имеющихся данных, а также потребности нашей индустрии туризма и национальные интересы Черногории, Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям оценил, что нет никаких препятствий для разрешения въезда жителей России и Азербайджана", - говорится на сайте правительства Черногории.

Оперштаб также предложил рассмотреть вопрос дальнейшего снятия ограничений для въезда в Черногорию, в первую очередь, для жителей Западнобалканского региона. При этом отмечается, что говорить о разрешении на въезд для жителей соседних с Черногорией стран можно будет только после оценки эпидемиологической обстановки в каждой из них.

Регулярное авиасообщение между Черногорией и Россией пока не открыто. Специальные критерии въезда в Черногорию действуют с 1 июня. Границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. Также существует "желтый" список стран, гражданам которых для въезда нужен свежий результат ПЦР-теста на коронавирус. Среди них Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашенная Республика Косово.

С 1 августа Россия возобновила перелеты только в три страны - Турцию (в Стамбул), Великобританию (Лондон) и Танзанию (архипелаг Занзибар). С 10 августа станут доступны регулярные и чартерные рейсы на турецкие курорты в Анталье, Бодруме и Даламане.

С 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией из Москвы в Женеву. Если до этого времени Швейцария не исключит РФ из списка "опасных" стран, россиянам при въезде придется отбывать 10-дневный карантин. Справка об отсутствии коронавируса не освобождает от этой обязанности, подчеркнули в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В посольстве Швейцарии в Москве РИА "Новости" объяснили, что прилететь в страну после возобновления авиасообщения смогут граждане Швейцарии, обладатели вида на жительство и лица, "испытывающие абсолютную необходимость".