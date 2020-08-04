ВСЕ ФОТО Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии выборов выступил с отложенным посланием белорусском народу и Национальному собранию. Изначально его оглашение было запланировано на середину апреля, но его решено было отложить из-за "неопределенности ситуации в мире на фоне пандемии и того, какое влияние это окажет на Беларусь"

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Говоря об отношениях с Россией, Лукашенко заявил, что она "всегда была, есть и будет" ближайшим союзником Беларуси, кто бы ни был у власти в обеих странах. "Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно", - сказал президент

Пресс-служба Президента Республики Беларусь По его мнению, "живущая своим умом" Белоруссия сейчас оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии. "Поэтому сегодня на разрыв. И Россия боится нас потерять: ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников", - констатировал Лукашенко. При этом он отметил, что Белоруссия не намерена "дружить с кем-то против кого-то", а выступает за "многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику"

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии выборов выступил с отложенным посланием белорусском народу и Национальному собранию. Изначально его оглашение было запланировано на середину апреля, но его решено было отложить из-за "неопределенности ситуации в мире на фоне пандемии и того, какое влияние это окажет на Беларусь".

Говоря об отношениях с Россией, Лукашенко заявил, что она "всегда была, есть и будет" ближайшим союзником Беларуси, кто бы ни был у власти в обеих странах. "Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно", - сказал президент, слова которого приводит БелТА.

По его мнению, "живущая своим умом" Белоруссия сейчас оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии. "Поэтому сегодня на разрыв. И Россия боится нас потерять: ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников", - констатировал Лукашенко. При этом он отметил, что Белоруссия не намерена "дружить с кем-то против кого-то", а выступает за "многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику".

Отношения стратегического партнерства Беларусь будет строить "и с Китаем, и с Западом, США, с соседями, а также странами дальней дуги". "Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем и, если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам. Мы никому ни на какие проблемы не навязывались и навязываться не собираемся. Хотите помощи, видите эту помощь от нас - пожалуйста, мы поможем", - сказал президент.

Лукашенко также заявил, что из-за нефтяных "разборок" с Россией Минск недополучил 1,5 млрд белорусских рублей (более 600 млн долларов). В целом, по его словам, из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов страна потеряла 9,5 млрд долларов экономического роста за пять лет.

"Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение, если не сказать больше. <...> Мы сделали выводы. И уже реализуем стратегию, чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным", - сообщил президент. Для этого создается новая инфраструктура поставок нефти и газа, идет диверсификация кредитного портфеля и товарных потоков, агрессивное освоение новых экспортных рынков.