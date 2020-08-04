Fovana76 / commons.wikimedia.org Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал открытое письмо президентам и премьер-министрам 32 стран, в том числе США, Германии, Франции, Великобритании с просьбой обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику

Fovana76 / commons.wikimedia.org

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал открытое письмо президентам и премьер-министрам 32 стран, в том числе США, Германии, Франции, Великобритании с просьбой обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику. Фото открытого письма опубликовал Forbes.

Цепкало направил письмо президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Канады Джастину Трюдо, премьеру Великобритании Борису Джонсону, президенту Франции Эммануэлю Макрону, президенту Украины Владимиру Зеленскому, канцлеру Германии Ангеле Меркель, премьеру Армении Николу Пашиняну, а также лидерам Болгарии, Венгрии, Грузии, Италии, Латвии, Литвы, Польши и других стран. Россия в этом списке не значится.

Оппозиционер отметил, что в Белоруссии уже 26 лет правит один человек, создавший "авторитарный режим, в котором не соблюдаются основные ценности демократического общества: сменяемость власти, свобода слова и волеизъявления, основные свободы человека". По его словам, власти активно препятствуют проведению честных и свободных выборов президента, а также оказывают силовое давление на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса.

Цепкало обратился к лидерам стран с просьбой поддержать проведение свободных и честных президентских выборов и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику. "Также от лица всего белорусского народа прошу оказать содействие в организации международного наблюдения за выборами и подсчетом голосов, обеспечении прозрачности этого процесса для граждан Беларуси, находящихся на территории вашей свободной страны. Наши народы местами объединяет культурно-историческое наследие и тесные родственные связи. Мы одинаково понимаем идеи демократии и свободы", - говорится в письме.

Он также перечислил цели оппозиции, среди которых прозрачность выборов, избрание Светланы Тихановской в качестве президента страны, освобождение всех политзаключенных, а также проведение новых выборов с участием всех альтернативных кандидатов в срок от трех до шести месяцев.

За кресло президента Белоруссии на предстоящих выборах поборются, помимо действующего главы государства Александра Лукашенко, жена блогера-оппозиционера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечнь. Экс-банкир Виктор Бабарико, считающийся одним из главных соперников Лукашенко, а также бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало не были зарегистрированы кандидатами в президенты. В итоге команды Светланы Тихановской, Цепкало и Бабарико решили объединиться, чтобы составить конкуренцию Лукашенко.

В конце июля жена Цепкало Вероника рассказала, что ее муж уехал с детьми в Россию, опасаясь задержания по надуманным обстоятельствам. "Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав", - сказала Цепкало. Сам экс-кандидат уточнил, что сейчас находится в Москве.