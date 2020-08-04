Министерство обороны Республики Беларусь В Белоруссии начались оперативно-тактические учения с ВВС и войсками ПВО

Министерство обороны Республики Беларусь

Первый этап оперативно-тактического учения с участием военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии начался во вторник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Будет отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск - Брест. После посадки самолеты вылетят на полигон Ружаны и нанесут авиационный удар по наземным целям", - отметили в оборонном ведомстве.

По данным пресс-службы, район полетов от средств воздушного нападения прикроют истребители Су-30СМ из зон дежурства в воздухе и ЗРК "Тор-М2" с позиций в районе аэродромного участка дороги (АУД). Также, проинформировали в Минобороны, вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 выполнят задачи по прикрытию АУД от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

Отмечается, что впервые посадку на трассу на учебно-тренировочном самолете выполнит курсант 4 курса авиационного факультета Военной академии. Учения будут продолжаться до 7 августа.

В Минобороны уточнили, что посадку самолетов на дорогу в Белоруссии начали отрабатывать в 2007 году. В 2016 году белорусские военные летчики первыми на постсоветском пространстве ночью посадили на АУД штурмовик Су-25.

Учения в Белоруссии начались на фоне роста напряженности в отношениях Минска и Москвы. Глава государства Александр Лукашенко обвиняет Россию в попытке дестабилизации обстановки перед президентскими выборами в Белоруссии. Ранее белорусские власти сообщили о задержании 33 российских наемников. А во вторник Лукашенко заявил о переброске в страну еще одного отряда боевиков.

Президент заявил о попытке организовать бойню в центре Минска. "Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии", - заявил Лукашенко.